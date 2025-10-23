Как приготовить яйцо пашот без кастрюль и мороки: гениальный лайфхак

Эти советы сэкономят ваше время

Завтрак – это момент, когда хочется и насладиться вкусом, и не потратить пол утра у плиты. И если казалось, что яйца пашот – это что-то для профессиональных поваров или ресторана, то этот простой лайфхак доказывает обратное. Вам больше не нужно стоять с ложкой над кипящей водой, опасаясь, что белок расплывется, а желток переварится. Есть способ приготовить идеальные яйца пашот через несколько минут — без уксуса, грязи и даже без кастрюль. Об этом рассказали на YouTube-канале "Вкусно и хорошо дома".

Все, что понадобится, – силиконовые формочки для кексов, несколько яиц и немного масла. Формочки нужно слегка смазать – это поможет легко достать яйца после приготовления, не повредив нежный белок. Затем в каждую форму разбивают по одному яйцу, немного солят и можно переходить к главному.

В широкую сковороду или сотейник наливают воду так, чтобы она покрывала формы примерно наполовину. Когда вода закипит, формы осторожно ставят в сковороду, накрывают крышкой и убавляют огонь. Именно этот момент – ключевой: яйца не варятся, как обычно, а вроде нежно пропариваются, благодаря чему белок равномерно схватывается, а желток остается жидким. Всего 4–5 минут – и можно снимать.

После этого формы достаточно достать щипцами, дать им остыть несколько секунд, и яйца буквально ускользают сами – без ножа, без ложки, без повреждений. Вы получаете идеальные яйца пашот с гладкой поверхностью, нежной текстурой и красивым желтком, аппетитно растекающимся при разрезании.

Еще один плюс этого метода – полное отсутствие грязи. Не нужно мыть кастрюли, вылавливать яйца из воды или беспокоиться о том, что белок разбежится по всей поверхности. Такой способ идеально подходит для тех, кто любит чистоту и быстроту на кухне.

Яйца пашот, приготовленные в силиконовых формах, можно подавать как отдельное блюдо или дополнение к тостам, авокадо, лососям или овощам. Это идеальный вариант для завтрака выходного дня – легкий, изысканный и очень фотогеничный. А главное – теперь их сможет приготовить каждый, даже если раньше казалось, что яйца пашот – это кулинарная магия.