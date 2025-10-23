Як приготувати яйце пашот без каструль і мороки: геніальний лайфхак

Ці поради зекономлять ваш час

Сніданок — це момент, коли хочеться і насолодитися смаком, і не витратити півранку біля плити. І якщо здавалося, що яйця пашот — це щось для професійних кухарів або для ресторану, то цей простий лайфхак доводить протилежне. Вам більше не потрібно стояти з ложкою над киплячою водою, боячись, що білок розпливеться, а жовток перевариться. Є спосіб приготувати ідеальні яйця пашот за кілька хвилин — без оцту, бруду й навіть без каструль. Про це розповіли на YouTube-каналі "Смачно та гарно вдома".

Усе, що знадобиться, — силіконові формочки для кексів, кілька яєць і трішки олії. Формочки потрібно злегка змастити — це допоможе легко дістати яйця після приготування, не пошкодивши ніжний білок. Потім у кожну форму розбивають по одному яйцю, трохи солять — і можна переходити до головного.

У широку сковороду або сотейник наливають воду так, щоб вона покривала форми приблизно наполовину. Коли вода закипить, форми обережно ставлять у сковороду, накривають кришкою та зменшують вогонь. Саме цей момент — ключовий: яйця не варяться, як зазвичай, а ніби ніжно пропарюються, завдяки чому білок рівномірно схоплюється, а жовток залишається рідким. Всього 4–5 хвилин — і можна знімати.

Після цього форми достатньо дістати щипцями, дати їм охолонути кілька секунд, і яйця буквально вислизають самі — без ножа, без ложки, без пошкоджень. Ви отримуєте ідеальні яйця пашот з гладкою поверхнею, ніжною текстурою й красивим жовтком, який апетитно розтікається при розрізанні.

Ще один плюс цього методу — повна відсутність бруду. Не потрібно мити каструлі, виловлювати яйця з води чи турбуватись про те, що білок "розбіжиться" по всій поверхні. Такий спосіб ідеально підходить для тих, хто любить чистоту та швидкість на кухні.

Яйця пашот, приготовані в силіконових формах, можна подавати як окрему страву або доповнення до тостів, авокадо, лосося чи овочів. Це ідеальний варіант для сніданку вихідного дня — легкий, вишуканий і дуже фотогенічний. А головне — тепер їх зможе приготувати кожен, навіть якщо раніше здавалось, що яйця пашот — це кулінарна магія.