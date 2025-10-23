Гороскоп на 24 октября: Овнам – конфликты, Девам – много дел

У знаков Зодиака будет насыщенный день

Некоторые знаки Зодиака смогут достичь своих целей в 2025 году. В то же время "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 24 октября. Узнайте, что вас ждет в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра важно сохранять спокойствие, чтобы не наговорить лишнего. Иначе могут происходить конфликты. Сосредоточьтесь на том, что имеет значение. Прислушайтесь к своему партнеру – он может нуждаться во внимании.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день Тельцам следует отпустить контроль над всеми делами и довериться жизни. Могут появиться выгодные сделки и интересные предложения в работе. Соблюдайте баланс между работой и отдыхом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам следует сохранять спокойствие, чтобы не создать проблем. Не делайте поспешных выводов, потому что все может оказаться не таким, как вам казалось. Оставайтесь искренними с другими – любая ложь будет раскрыта.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки могут ощущать ностальгию в пятницу. Захочется вернуться в прошлое, где все было ясно и предсказуемо. Будущее может пугать и вызывать дискомфорт. Однако следует смотреть на что-то новое с оптимизмом.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы, пора проявить свои лидерские черты и начать двигаться к своим целям. Подавайте свои идеи уверенно — их поддержат. В личной жизни тоже следует действовать, а не ждать, пока все сложится само собой.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра Девам следует завершить все накопившиеся дела. Действуйте постепенно, чтобы не раздражаться от того, что обстоятельства складываются не так, как вам бы хотелось. А вот откладывать на потом ничего не нужно, потому что это будет только усложнять ситуацию.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день Весам все удается легко. Это будет способствовать вашему позитивному настроению и умению общаться с людьми. Возлюбленный человек может устроить вам сюрприз. Вечером сделайте то, что вам нравится.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам рекомендуется направить энергию для принятия решений. Возможно, пора уходить с работы, которая не устраивает или прощаться с определенными людьми. Не поддавайтесь на провокации — другие могут вызвать конкуренцию.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам не стоит отказываться от интересных предложений из-за собственных сомнений. Этот день может стать началом чего-нибудь нового и интересного. Вы ощутите вдохновение и желание действовать. Не тратьте время на неважные вещи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги могут получить неожиданное предложение, от которого не стоит отказываться. Она может касаться как работы, так и отдыха. Сохраняйте в себе спонтанность, ведь так вы сможете получить много хороших впечатлений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В пятницу Водолеям нужно оставаться собранными и готовыми к вызовам. Могут появиться неожиданные трудности, но главное – не паниковать. День также подойдет для творчества и увлекательных хобби.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы, вероятно, встретятся с человеком, который вдохновит их на новые свершения. Они услышат слова, которые станут призывом к действию. В то же время не забывайте о родных и близких — время с ними поможет расслабиться после рабочего дня.