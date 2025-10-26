Рискуете "прогнать" денежную удачу: что строго запрещено делать 26 октября

Не стоит 26 октября игнорировать основные традиции и запреты

В воскресенье, 26 октября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память священномученика Димитрия Солунского. По старому стилю этот праздник припадал на 8 ноября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Димитрий Солунский — христианский святой и мученик III–IV века. Он был военнослужащим, который должен был бороться с христианством, но вместо этого Дмитрий исповедовал христианскую веру и начал ее проповедовать. Его считают образцом мужества, верности и милосердия.

Что можно делать 26 октября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к священномученику Димитрию Солунскому, прося защиты, мужества и помощи в сложных жизненных ситуациях;

Сегодня полезно проявлять милосердие, помогать бедным и слабым, совершать добрые поступки;

Разрешается заниматься домашними делами и заботиться о чистоте в доме.

Что нельзя делать 26 октября:

В этот день нельзя ссориться, обижать близких или вести себя агрессивно, чтобы не потерять счастье и семейное благополучие;

Нежелательно тратить деньги впустую или занимать крупные суммы, иначе можно лишиться денежной удачи;

Не стоит лениться и откладывать важные дела, чтобы не упустить возможности и перспективы;

Не рекомендуется выносить мусор поздно вечером и оставлять грязь в доме, чтобы не прогнать удачу и благополучие;

Не стоит поддаваться унынию и жалости к себе, иначе удача от вас отвернется.

