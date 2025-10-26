Ризикуєте "прогнати" грошову удачу: що суворо заборонено робити 26 жовтня

Не варто 26 жовтня ігнорувати основні традиції та заборони

У неділю, 26 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять священномученика Димитрія Солунського. За старим стилем це свято припадало на 8 листопада.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Димитрій Солунський — християнський святий і мученик III-IV століття. Він був військовослужбовцем, який мав боротися з християнством, але натомість Димитрій сповідував християнську віру і почав її проповідувати. Його вважають взірцем мужності, вірності та милосердя.

Що можна робити 26 жовтня:

Цього дня віряни вертаються з молитвами до священномученика Димитрія Солунського, просячи захисту, мужності та допомоги у складних життєвих ситуаціях;

Сьогодні корисно виявляти милосердя, допомагати бідним і слабким, робити добрі вчинки;

Дозволяється займатися домашніми справами та піклуватися про чистоту в будинку.

Що можна і не можна робити 26 жовтня

Що не можна робити 26 жовтня:

Цього дня не можна сваритися, ображати близьких або поводитися агресивно, щоб не втратити щастя та сімейний добробут;

Небажано витрачати гроші марно або позичати великі суми, інакше можна позбутися грошової удачі;

Не варто лінуватися і відкладати важливі справи, щоб не упустити можливості та перспективи;

Не рекомендується виносити сміття пізно ввечері та залишати бруд у будинку, щоб не прогнати удачу та добробут;

Не варто піддаватися зневірі та жалю до себе, інакше удача від вас відвернеться.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні та професійні свята відзначатимуть українці у жовтні. Ми підготували для вас календар важливих подій на другий місяць осені.