Ризикуєте "прогнати" грошову удачу: що суворо заборонено робити 26 жовтня

Катерина Любимова
Сьогодні не можна відкладати важливі справи
Сьогодні не можна відкладати важливі справи. Фото Freepik

Не варто 26 жовтня ігнорувати основні традиції та заборони

У неділю, 26 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять священномученика Димитрія Солунського. За старим стилем це свято припадало на 8 листопада.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Димитрій Солунський — християнський святий і мученик III-IV століття. Він був військовослужбовцем, який мав боротися з християнством, але натомість Димитрій сповідував християнську віру і почав її проповідувати. Його вважають взірцем мужності, вірності та милосердя.

Що можна робити 26 жовтня:

  • Цього дня віряни вертаються з молитвами до священномученика Димитрія Солунського, просячи захисту, мужності та допомоги у складних життєвих ситуаціях;
  • Сьогодні корисно виявляти милосердя, допомагати бідним і слабким, робити добрі вчинки;
  • Дозволяється займатися домашніми справами та піклуватися про чистоту в будинку.
Що можна і не можна робити 26 жовтня
Що можна і не можна робити 26 жовтня

Що не можна робити 26 жовтня:

  • Цього дня не можна сваритися, ображати близьких або поводитися агресивно, щоб не втратити щастя та сімейний добробут;
  • Небажано витрачати гроші марно або позичати великі суми, інакше можна позбутися грошової удачі;
  • Не варто лінуватися і відкладати важливі справи, щоб не упустити можливості та перспективи;
  • Не рекомендується виносити сміття пізно ввечері та залишати бруд у будинку, щоб не прогнати удачу та добробут;
  • Не варто піддаватися зневірі та жалю до себе, інакше удача від вас відвернеться.

