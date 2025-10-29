Ни за что не догадаетесь, что значит украинское слово "зокола"

Раньше слово "зокола" часто можно было встретить в литературе

Российская агрессия в последние годы не только внесла смуту в жизнь украинцев, но и пробудила большой интерес к украинскому языку. В частности, сейчас очень актуальны редкие или забытые украинские словечки. Такие как "зокола" — ведь лишь единицы смогут правильно ответить, что это такое.

Как разобрался "Телеграф", у этого слова есть сразу несколько схожих значений:

то же, что и "зовні", т.е. снаружи;

вокруг;

поодаль;

в переносном смысле — косвенно, издали.

Вот несколько примеров, как слово "зоколо" можно использовать в предложении — раньше оно часто встречалось в украинской литературе:

Якусь мить Коля ще дослухався до звуків зокола – знадвору.

Їхня хата .. була завжди біла. Харитина Григорівна і невістка так поралися, так гляділи, щоб зберегти добрий вигляд зокола і всередині.

Хтось крикнув: – Пали! – І тріскіт розлігся зокола.

Цар годує сокола, А цариця дятла, а шуліка і сорока зокола сидять.

Ззиралися панійки, зокола заводили річ про всякі нещастя, які бувають од горілки та нічних гулянок.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значат такие редкие украинские слова как пітятко, кияхи, допіру, лелітки, між'яр'я — после нового радиодиктанта они снова стали на слуху.