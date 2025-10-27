Без улыбки не прочесть. Что означают странные украинские слова с радиодиктанта

Большинство из этих слов диалектизмы

Радиодиктант национального единства, который прошедший 27 октября, имел довольно интересный текст. В нем употреблялось несколько смешных и малоизвестных слов.

"Телеграф" собрал лучшие из них и объяснил их значение. Заметим, что некоторые из этих слов встречаются на Галичине или западной Украине, но в обиходе их можно употреблять где угодно.

Интересные слова с радиодиктанта

Пітятко — это диалектное слово из Закарпатья. Оно означает "маленький цыпленок". На западе страны его используют довольно часто, но широкой общественности оно стало известно именно после радиодиктанта.

Кияхи — это диалектное название кочанов кукурузы. Слово чаще всего можно услышать в Черниговской области и в полесских говорах. К примеру: Посіяти треба стільки кукурудзи, скільки вони зможуть довести до ладу… від першого боронування… до останнього, кинутого в кошик кияха.

Між'яр'я – это слово могло смутить немало украинцев в радиодиктанте, ведь некоторые путаются в правильности его написания. Значит это слово — местность, расположенная между оврагами. Состоит оно из префикса "між" и корня "яр", пишется с двумя апострофами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что радиодиктант вызвал волну шуток и мемов.