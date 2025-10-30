Три золотые правила обрезки винограда — всегда будешь с урожаем

Перед укрытием винограда его следует обрезать, для этой важной операции существует три золотых правила. Объясняем порядок обрезки винограда и показываем все на фото.

Обрезка винограда — важный этап в выращивании солнечной ягоды, о чем много пишут, говорят и спорят. Постараемся как можно проще рассказать об этом, чтобы даже самый начинающий виноградарь смог без проблем вырастить полноценный урожай.

Такая красота может вырасти и у вас, стоит только правильно обрезать виноград

Обрезка винограда тесно связана с формировкой куста. И хотя формировок насчитывается несколько десятков, мы остановимся на самом распространенном варианте для укрывных сортов — четырехрукавный веер, подразумевающий что у куста имеются четыре рукава.

Три золотых правила обрезки винограда:

Чем толще побег, тем длиннее его можно обрезать. Чем тоньше — тем короче обрезка. Оптимальная ширина побега, оставляемого на плодоношение — чуть толще, чем обычный карандаш — около 10 мм. Длина обрезки зависит от сорта винограда. Для Талисмана, Августина, Тимура, Подарка Запорожью нужно оставлять до 15 глазков. Для Аркадии, Молдовы хватит и 2-4. Чтобы знать наверняка, уточните описание сорта, который у вас растет. Если названия своего винограда не знаете, режьте на 5-7 глазков, это самая распространенная средняя обрезка. Не гонитесь за идеальной формировкой, ваша задача оставить на плодоношение хорошо вызревшие побеги, вне зависимости от того, правильно или не правильно они растут. Главное, чтоб они были вообще и вам было удобно с ними работать.

Начинающий виноградарь иногда сетует, что ему даже подойти страшно к виноградному кусту, настолько тот может выглядеть заросшим. Поэтому все делаем по порядку. А именно: сначала обрезаем все лозы на уровне 1,5 метра от земли, затем следует вырезать все невызревшее, слишком тонкое и слишком толстое. Напомним, что жирующие побеги не оставляются на плодоношение.

Далее исходя из количества рукавов (оптимально 4, а у взрослых кустов может быть до 6), оставляем на каждом рукаве по 2 лозы, которые на следующий год лягут на шпалеру. При этом примеряем побеги, чтобы у каждого было свое место на проволоке. Не должно быть пустого места, но и загущение — не есть хорошо. Впрочем, количество почек оставляем с запасом, лишнее всегда можно будет выломать весной, после зимовки.

Куст винограда после обрезки: красные стрелки — многолетние рукава, синие стрелки — лоза плодоношения, оставленная для урожая в следующем году

Сучок замещения раньше считался обязательным в обрезке, сейчас многие обрезают виноград и без него, не считая нужным заморачиваться. По классике — сучок замещения это побег, расположенный ниже лозы плодоношения, который режется на 2-3 почки и который всегда смотрит наружу от куста. Сейчас же многие виноградари обрезают, как кому нравится, а кто-то считает сучок замещения анахронизмом.

Классический сучок замещения — короткий побег (рожок) ниже лозы плодоношения

После обрезки винограда, его легко уложить на землю, пришпилить с помощью старых электродов. Далее можно или прикопать землей или укрыть агроволокном-агротканью: это самые простые способы укрытия на зиму.

Пришпиливаем лозы к земле с помощью электродов. В таком виде виноград легко укрыть от морозов

Обрезка винограда — дело несложное, стоит только захотеть вырастить солнечную ягоду. Всем хороших урожаев!

Напомним, ранее "Телеграф" также называл семь самых вкусных сортов винограда в Украине по мнению наших покупателей в 2025 году.