Три золотые правила обрезки винограда — всегда будешь с урожаем
Перед укрытием винограда его следует обрезать, для этой важной операции существует три золотых правила. Объясняем порядок обрезки винограда и показываем все на фото.
Обрезка винограда — важный этап в выращивании солнечной ягоды, о чем много пишут, говорят и спорят. Постараемся как можно проще рассказать об этом, чтобы даже самый начинающий виноградарь смог без проблем вырастить полноценный урожай.
Обрезка винограда тесно связана с формировкой куста. И хотя формировок насчитывается несколько десятков, мы остановимся на самом распространенном варианте для укрывных сортов — четырехрукавный веер, подразумевающий что у куста имеются четыре рукава.
Три золотых правила обрезки винограда:
- Чем толще побег, тем длиннее его можно обрезать. Чем тоньше — тем короче обрезка. Оптимальная ширина побега, оставляемого на плодоношение — чуть толще, чем обычный карандаш — около 10 мм.
- Длина обрезки зависит от сорта винограда. Для Талисмана, Августина, Тимура, Подарка Запорожью нужно оставлять до 15 глазков. Для Аркадии, Молдовы хватит и 2-4. Чтобы знать наверняка, уточните описание сорта, который у вас растет. Если названия своего винограда не знаете, режьте на 5-7 глазков, это самая распространенная средняя обрезка.
- Не гонитесь за идеальной формировкой, ваша задача оставить на плодоношение хорошо вызревшие побеги, вне зависимости от того, правильно или не правильно они растут. Главное, чтоб они были вообще и вам было удобно с ними работать.
Начинающий виноградарь иногда сетует, что ему даже подойти страшно к виноградному кусту, настолько тот может выглядеть заросшим. Поэтому все делаем по порядку. А именно: сначала обрезаем все лозы на уровне 1,5 метра от земли, затем следует вырезать все невызревшее, слишком тонкое и слишком толстое. Напомним, что жирующие побеги не оставляются на плодоношение.
Далее исходя из количества рукавов (оптимально 4, а у взрослых кустов может быть до 6), оставляем на каждом рукаве по 2 лозы, которые на следующий год лягут на шпалеру. При этом примеряем побеги, чтобы у каждого было свое место на проволоке. Не должно быть пустого места, но и загущение — не есть хорошо. Впрочем, количество почек оставляем с запасом, лишнее всегда можно будет выломать весной, после зимовки.
Сучок замещения раньше считался обязательным в обрезке, сейчас многие обрезают виноград и без него, не считая нужным заморачиваться. По классике — сучок замещения это побег, расположенный ниже лозы плодоношения, который режется на 2-3 почки и который всегда смотрит наружу от куста. Сейчас же многие виноградари обрезают, как кому нравится, а кто-то считает сучок замещения анахронизмом.
После обрезки винограда, его легко уложить на землю, пришпилить с помощью старых электродов. Далее можно или прикопать землей или укрыть агроволокном-агротканью: это самые простые способы укрытия на зиму.
Обрезка винограда — дело несложное, стоит только захотеть вырастить солнечную ягоду. Всем хороших урожаев!
