Потеряете деньги и "притянете" чужие беды: категорически запрещено делать это 2 ноября

Лучше не игнорировать 2 ноября основные традиции и запреты

В воскресенье, 2 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семь тысяч христиан. По старому стилю этот праздник припадал на 15 ноября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Эти святые остались символом стойкости и преданности Христу, а их память служит напоминанием о жертве и верности вере.

Что можно делать 2 ноября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святым мученикам, прося помощи, стойкости и укрепления веры;

Сегодня полезно проявлять милосердие, поддерживать нуждающихся и совершать добрые дела;

Разрешается заниматься домашними делами, заботиться о чистоте в доме и уделять время духовным размышлениям.

Что можно и нельзя делать 2 ноября

Что нельзя делать 2 ноября:

Нельзя ссориться, проявлять злость и жадность, потому что это приведет к финансовым потерям и испортить энергетику в доме;

Не стоит сегодня брать или не давайте в долг, особенно крупные суммы, чтобы не притянуть беду и разорение;

Не сплетничайте и не обсуждайте чужие дела, поскольку негативная энергия может отразиться на вашем благополучии;

Нельзя лениться и откладывать важные дела на завтра, но при этом избегайте начинаний, связанных с крупными инвестициями;

Не берите в дом чужие вещи без необходимости, чтобы не притянуть неприятности;

Напомним, что в Украине начал править ноябрь. Ранее "Телеграф" писал, какие праздники и сколько выходных будет в этом месяце.