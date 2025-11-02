Втратите гроші та "притягнете" чужі біди: категорично заборонено робити це 2 листопада

Краще не ігнорувати 2 листопада основні традиції та заборони

У неділю, 2 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святих Акіндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними семи тисяч християн. За старим стилем це свято припадало на 15 листопада.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Ці святі залишилися символом стійкості й відданості Христу, а їхня пам’ять є нагадуванням про жертву і вірність вірі.

Що можна робити 2 листопада:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святих мучеників, просячи допомоги, стійкості та зміцнення віри;

Сьогодні корисно виявляти милосердя, підтримувати нужденних і робити добрі справи;

Дозволяється займатися домашніми справами, піклуватися про чистоту в домі та приділяти час духовним роздумам.

Що можна і не можна робити 2 листопада

Що не можна робити 2 листопада:

Не можна сваритися, виявляти злість і жадібність, тому що це призведе до фінансових втрат та зіпсувати енергетику в домі;

Не варто сьогодні брати або давайте в борг, особливо великі суми, щоб не притягнути біди та руйнування;

Не пліткуйте та не обговорюйте чужі справи, оскільки негативна енергія може позначитися на вашому добробуті;

Не можна лінуватися та відкладати важливі справи на завтра, але при цьому уникайте починань, пов’язаних із великими інвестиціями;

Не беріть у будинок чужі речі без потреби, щоб не притягнути неприємності;

