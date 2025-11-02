Кури завалять яйцями взимку. Поради українки, як утримувати птахів у курнику в морози (відео)

Яйценосність у курей буде в рази більша

В Україні ціни на яйця суттєво зросли, тому тримати домашніх курей стало особливо вигідно. Проте не всі власники птахів знають, як правильно доглядати за ними взимку.

У холодку пору року кури, зазвичай, несуться значно гірше, ніж влітку. Українка у ТікТок поділилася порадами, як правильно доглядати за птахами у курнику взимку та збільшити яйценосність в морози.

Чим і як кормити курей взимку

За словами блогерки, багато людей стикаються з проблемою, коли кури несуться гірше взимку. Причиною цього може бути неправильне утримання курей та їх неповноцінне харчування.

Птахів не варто перегодовувати, адже чим більше курка їсть, тим менше вона несеться зазначає українка

До харчування птахів жінка рекомендує додавати сезонні овочі та вологу їжу, зокрема гарбуз, кабачки, кукурудзу. А що стосується утримання, то в курнику має бути світло, а також суха підстилка, яка буде утримувати в приміщенні тепло. Саме для подовження сухості підстилки і знищення неприємного запаху українка радить використовувати спеціальні для цього осушувачі.

Фото: freepik

Існують різноманітні осушувачі підстилок для курника: прості, дезинфікуючі, проти паразитів чи з додаванням кальцію — залежно від ваших потреб для курей. Ці засоби абсолютно безпечні. Придбати їх можна у будь-якому ветеринарному магазині або замовити прямо у виробника.

Нагадаємо, що вживання неякісних яєць може спричинити серйозне отруєння. "Телеграф" писав, як розпізнати яйця, які не можна їсти.