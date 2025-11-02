Почти 7 килограммов удачи: рыбак из Волыни похвастался крупной хищницей (фото)

Мужчине на крючок спиннинга "поцепилась" щука

На Волыни рыбак вытащил из местного водоема щуку весом в почти семь килограммов. Сейчас идет сезон, когда щука наиболее активна перед зимой, поэтому такие трофеи не редкость.

Виталию Лузареву удалось поймать щуку весом в 6,8 кг. Об этом новостному сайту Луцка "Конкурент" сообщили читатели.

Счастливый рыбак с щукой

По словам мужчины, хищницу ловил на спиннинг.

Для справки

Щука — это хищная рыба семейства щуковых с удлиненным темно-серым телом, светлым брюхом и характерными пятнами. Она имеет острые зубы и отличается быстрыми и внезапными атаками на добычу, из-за чего является желанным трофеем для рыбаков.

Наиболее активно щуку ловят весной после нереста и осенью перед зимой. Рыба прячется в затененных местах водоемов среди растительности или возле подводных коряг, чтобы эффективно нападать на мелкую рыбу.

