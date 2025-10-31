Всем бы такой улов: на крючок рыбака "поцепился" осетр весом в почти 30 килограммов (фото)

Рыбак из Львовской области с трудом держит рыбину

Во Львовской области рыбак поймал осетра весом в почти 30 килограммов. Однако ловил он не в обычном водоеме.

В спортивном озере Липовцы рыбаку удалось поймать настоящий трофей — осетра весом в 28 килограммов. Фото улова он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Телеграф" узнал, что стоимость рыбалки на спортивном озере Липовцы составляет 50 гривен в сутки. В пруду водится карась, карп, окунь, щука, соответственно и осетр.

Для справки

Осетры – это крупные пресноводные рыбы с характерным удлиненным телом, покрытым костными щитками, а у рта есть усики, которыми они ищут пищу на дне. Они медлительны, но могут достигать значительных размеров и веса, как в этом случае. Осетрины известны своей долговечностью, мясом и икрой.

Рыбаки советуют ловить осетров в теплые месяцы — с мая по сентябрь, когда они активны и чаще подходят к берегам или в зоны с небольшой глубиной, где ищут корм.

