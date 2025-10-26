Она будто с картинки: рыбак похвастался своим удачным уловом на одном из местных водохранилищ (видео)

Местный рыбак поделился секретом успешной "охоты" на щуку

Сезон, когда щука ведет себя более активно, в разгаре, так что такие трофеи встречаются чаще. Одному из рыбаков повезло с хищником на Хринницком водохранилище.

На Хринницком водохранилище на краю Волынской и Ровенских областей рыбаку удалось поймать щуку весом в 3,5 килограмма. Мужчина на видео в ТикТок рассказал, что рыбу удалось вытащить на специальную приманку "джексон карась", которая имитирует движения мелкой рыбы, привлекая внимание хищника.

Для справки

Щука — это хищная рыба семейства щучьих, которая отличается удлиненным темно-серым телом с пятнами и светлым брюхом. Она имеет острые зубы и является одним из самых активных хищников пресноводных водоемов. Щука особенна своей способностью к резким и быстрым атакам на добычу, что делает ее очень желанным трофеем для рыбаков.

Обычно щуку ловят в весенний период после нереста и осенью, когда рыба активно ищет пищу перед зимой. Ловится она преимущественно в затененных участках водоемов среди водной растительности или у подводных коряг, где прячется, чтобы нападать на мелкую рыбу.

