Такое точно не у всех ловится: на Житомирщине рыбак показал необычную длинноносую рыбу (фото)

Как веслонис оказался в украинском водоеме — неизвестно

На Житомирщине рыбак поймал редкую для Украины пресноводную рыбу из Северной Америки. Она сразу привлекла внимание пользователей сети.

Мужчина вытащил из водоема веслоноса, которого в украинских водоемах почти не встретишь. Эта пресноводная рыба обычно обитает в реке Миссисипи и других водоемах Северной Америки, поэтому ее появление в наших широтах вызвало большой интерес, как написали в публикации "Пирятинская Рыбалка" в Facebook.

Длинный нос рыбы помогает ей ориентироваться в воде.

Однако в комментариях пишут, что эта рыба не размножается в нашей стране и ее выращивают только в частных фермах. Другие же предполагают, что она приплыла сюда из Чернобыля.

До сих пор неизвестно, отпустил ли рыбак свою "добычу".

Веслонос — один из древних видов рыб, способный достигать более 2 метров в длину и весить более 70 килограммов. Рыба имеет удлиненный "нос", который помогает ей ориентироваться в воде.

Несмотря на необычный вид, рыба не является хищником и не вредит другим обитателям водоема: ее рацион состоит исключительно из планктона, который она фильтрует с помощью ротового аппарата.

