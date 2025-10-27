Рыбак поймал "королевскую" щуку на Киевщине: в чем секрет приманки (фото, карта)

Также он слил в сеть точные координаты "рыбного места"

В Киевской области удачливому рыбаку удалось поймать на спиннинг щуку весом более 8 килограммов. На рыбалку он вышел на лодке.

В соцсетях он поделился точной геолокацией и рассказал о приманке, которую использовал. Удачный улов рыбак вытащил около полудня 18 октября.

Щука потянула на 8,4 кг, но длину гигантской рыбины Андрей не указал. На фото видно, что это просто "королевский" улов – размер превышает длину его туловища вместе с головой.

Что касается места рыбалки, это произошло в 13:00 на Киевском водохранилище в районе Межигорья в Вышгородском районе. Точные координаты – 50.617220, 30.494438. Также рыбак сообщил глубину – 8 метров. По всей видимости, Андрей воспользовался лодкой.

Координаты рыбалки

Рыбак поймал огромную щуку в Киевском море

Он также поделился секретом приманки, которая привлекла эту "царскую" добычу – это 7-дюймовая супер мягкая силиконовая Z-Man, представляющая собой слаг с тонким раздвоенным хвостом, как у рыбы.

Такая приманка производится в США и пропитывается солью и аттрактантом Pro-Cure со вкусом натуральной рыбы, который провоцирует хищника на атаку. Стоит отметить, что аттрактант долгое время не смывается в воде.

Ранее другой рыбак показал уникальный улов в Запорожье. Ему удалось вытянуть крупного леща. На видео видно, что рыба больше среднего размера.