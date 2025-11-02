Приносит мышей и щелкает зубами. ТОП-5 странных вещей, которые делают коты

Кот может сбрасывать ваши вещи со стола, чтобы проверить, живы ли они.

Удивительное поведение кошек иногда можно легко объяснить природными охотничьими инстинктами и генетикой. Однако иногда вы можете столкнуться с такими проявлениями, как чрезмерная вокализация или качание головой, которые могут вызвать у вас чувство беспокойства за здоровье кошки.

Удары головой

Бодание других домашних животных или людей головой является нормальным поведением кота, подобным человеческому "дай пять". Когда кот бьет вас головой, он скорее всего просто приветствуется и, возможно, передает вам часть своего запаха. На морде кошек есть железы, благодаря чему они могут легко обозначить других, это лучший комплимент, демонстрирующий благосклонность и уважение.

Сброс вещей

Ничто не так огорчает, чем наблюдать, как ваша кошка прыгает на стол, чтобы просто опрокинуть ваши вещи. Может показаться, что они имеют четкий план, но ваша кошка не намеренно пытается вас раздражать. Такое поведение обусловлено сильным охотничьим инстинктом, благодаря которому они остро ощущают окружающую среду. В погоне за добычей коты постоянно проверяют вещи в своем окружении, чтобы проверить, являются ли они живыми и жизнеспособными источниками пищи. Они достигают этого, используя лапы, чтобы бить по предметам и проверять, жив ли он, и, если да, будет ли он отбиваться, или его легко убить.

Во время процесса расследования они иногда могут опрокидывать несколько вещей. Старайтесь не проявлять раздражение – это привлечет к ним ваше внимание и разрушит охоту. Даже если ваша энергия сердита, это все равно означает, что вы обращаете на них внимание, ваша кошка может научиться повторять такое поведение, чтобы добиться желаемого результата. Лучшим решением будет приобрести игрушку-головоломку с едой, чтобы вознаградить охотничьи инстинкты менее разрушительным способом.

Щелчок зубами

Обращали ли вы внимание на щелчок зубами, который кот может обнаружить, глядя на птиц за окном или другие интересные объекты? Это проявление поведения, связанного с желанием ловить и изгонять. Иногда это также реакция разочарования , потому что ваш кот не может броситься за добычей, которую он заметил.

дергание ушей

Уши наших кошек очень выразительны и чувствительны к шумам вокруг них, они могут означать много разных вещей. Прихлопывающие уши являются инстинктивной реакцией, которая защищает уши от травм. Однако, если вы заметили, что ваш кот чешет или трясет головой чаще обычного, мы рекомендуем отвезти его к ветеринару на осмотр, поскольку у него могут быть ушные клещи или инфекция.

Приносит мышей

Когда ваш кот приносит вам мышонка или игрушку, это проявляет его преданность и желание делиться своим "произведением". Это также может стать его попыткой научить вас ловить свою пищу. Будет трудно помешать такому поведению, поскольку это часть природного кошачьего охотничьего инстинкта, но вы можете попытаться спокойно принять подарок, не пугаясь и не хваля своего кота. Если вы действительно хотите, чтобы это прекратилось, вы можете попытаться надеть на кошку колокольчик, чтобы отпугнуть добычу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как научить кота любить мыться и не травмировать его психику. Кроме того, вы можете узнать почему кошачья мята вызывает необычное поведение у ваших любимцев.