Приносить мишей і клацає зубами. ТОП-5 дивних речей, які роблять коти

Кіт може скидати ваші речі зі столу, щоб перевірити, чи вони живі

Дивну поведінку котів іноді можна легко пояснити природними мисливськими інстинктами та генетикою. Однак, іноді ви можете зіткнутися з такими проявами, як надмірна вокалізація або хитання головою, що можуть викликати у вас почуття занепокоєння за здоров’я кішки.

Удари головою

Буцання інших домашніх тварин або людей головою є нормальною поведінкою кота, подібною до людського "дай п’ять". Коли кіт б'є вас головою, він, швидше за все, просто вітається і, можливо, передає вам частину свого запаху. На морді котів є залози, завдяки чому вони можуть легко позначити інших, це найкращий комплімент, який демонструє прихильність і повагу.

Скидання речей

Ніщо не так засмучує, ніж спостерігати, як ваша кішка стрибає на стіл, щоб просто перекинути ваші речі. Може здатися, що вони мають чіткий план, але ваша кішка не навмисне намагається вас дратувати. Така поведінка зумовлена ​​сильним мисливським інстинктом, завдяки якому вони гостро відчувають навколишнє середовище. У гонитві за здобиччю коти постійно перевіряють речі у своєму оточенні, щоб перевірити, чи є вони живими та життєздатними джерелами їжі. Вони досягають цього, використовуючи лапи, щоб бити по предметах і перевіряти, чи живий він, і, якщо так, чи він буде відбиватися, чи його легко вбити.

Під час процесу розслідування вони час від часу можуть перекидати кілька речей. Намагайтеся не виявляти роздратування — це приверне до них вашу увагу та зруйнує полювання. Навіть якщо ваша енергія сердита, це все одно означає, що ви звертаєте на них увагу, ваша кішка може навчитися повторювати таку поведінку, щоб досягти бажаного результату. Кращим рішенням буде придбати іграшку-головоломку з їжею, щоб винагородити мисливські інстинкти менш руйнівним способом.

Клацання зубами

Чи звертали ви увагу на клацання зубами, яке кіт може виявити, дивлячись на птахів за вікном чи інші цікаві об'єкти? Це вияв поведінки, пов'язаної з бажанням ловити та виганяти. Іноді це також реакція розчарування, тому що ваш кіт не може кинутися за здобиччю, яку він помітив.

Смикання вух

Вуха наших котів дуже виразні та чутливі до шумів навколо них, вони можуть означати багато різних речей. Приплескуваті вуха є інстинктивною реакцією, яка захищає вуха від травм. Однак, якщо ви помітили, що ваш кіт чухає або трясе головою частіше, ніж зазвичай, ми рекомендуємо відвезти його до ветеринара на огляд, оскільки у нього можуть бути вушні кліщі або інфекція.

Приносить мишей

Коли ваш кіт приносить вам мишенятко або іграшку, це виявляє його відданість і бажання ділитися своїм "здобутком". Це також може бути його спробою навчити вас ловити свою їжу. Буде важко перешкодити такій поведінці, оскільки це частина природного котячого мисливського інстинкту, але ви можете спробувати спокійно прийняти подарунок, не лякаючись і не хвалячи свого кота. Якщо ви дійсно хочете, щоб це припинилося, ви можете спробувати надіти на кішку дзвіночок, щоб відлякувати здобич.

Раніше "Телеграф" розповідав, як навчити кота любити митися і не травмувати його психіку. Окрім того, ви можете дізнатися чому котяча м’ята викликає незвичайну поведінку у ваших улюбленців.