Если сделаете это в праздник 3 ноября — проблемы и беды будут идти по пятам
Узнайте, почему сегодня нельзя начинать новое дело и давать взаймы
Согласно церковному календарю, в понедельник, 3 ноября, православная и греко-католическая церковь вспоминает священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала.
Трое христианских святых жили в IV веке и пострадали за веру во время гонений при персидском царе Шапуре II. Епископ Акепсим, пресвитер Иосиф и диакон Айтал не отреклись от христианства, за что были арестованы, подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Их стойкость и преданность вере стали примером духовной силы и мужества для всех христиан.
Считается, что в этот день нужно избавиться от всего лишнего, очистить дом и помолиться об избавлении от тревог и негатива. В старину 3 ноября посвящали завершению последних осенних дел. Хороший день, чтобы поработать в саду или огороде, привести в порядок двор и дом.
Что нельзя делать 3 ноября
- Конфликтовать, ссориться — к долгим недоразумениям.
- Давать или брать деньги в долг — это сулит финансовые затруднения.
- Браться за новые дела — могут принести непредвиденные препятствия.
- Поднимать вещи с дороги — можно привлечь несчастья и чужие беды.
Народные приметы 3 ноября
- Утром морозит – будет снег.
- Мыши роют ямы в земле – начнется сильное похолодание.
- Облака висят низко — скоро придут морозы.
У кого именины 3 ноября
Сегодня свои именины отмечают Анна, Богдан, Василий, Владимир, Илья, Николай, Петр и Сергей.
Праздники и события 3 ноября
- День инженерных войск в Украине
- Всемирный день медузы (World Jellyfish Day)
- День клише (Cliche Day)
- Всемирный день косплея (World Cosplay Day)
