Если сделаете это в праздник 3 ноября — проблемы и беды будут идти по пятам

Узнайте, почему сегодня нельзя начинать новое дело и давать взаймы

Согласно церковному календарю, в понедельник, 3 ноября, православная и греко-католическая церковь вспоминает священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала.

Трое христианских святых жили в IV веке и пострадали за веру во время гонений при персидском царе Шапуре II. Епископ Акепсим, пресвитер Иосиф и диакон Айтал не отреклись от христианства, за что были арестованы, подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Их стойкость и преданность вере стали примером духовной силы и мужества для всех христиан.

Считается, что в этот день нужно избавиться от всего лишнего, очистить дом и помолиться об избавлении от тревог и негатива. В старину 3 ноября посвящали завершению последних осенних дел. Хороший день, чтобы поработать в саду или огороде, привести в порядок двор и дом.

Что нельзя делать 3 ноября

Конфликтовать, ссориться — к долгим недоразумениям.

Давать или брать деньги в долг — это сулит финансовые затруднения.

Браться за новые дела — могут принести непредвиденные препятствия.

Поднимать вещи с дороги — можно привлечь несчастья и чужие беды.

Народные приметы 3 ноября

Утром морозит – будет снег.

Мыши роют ямы в земле – начнется сильное похолодание.

Облака висят низко — скоро придут морозы.

У кого именины 3 ноября

Сегодня свои именины отмечают Анна, Богдан, Василий, Владимир, Илья, Николай, Петр и Сергей.

Праздники и события 3 ноября

День инженерных войск в Украине

Всемирный день медузы (World Jellyfish Day)

День клише (Cliche Day)

Всемирный день косплея (World Cosplay Day)

