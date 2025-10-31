"Бабье лето" резко оборвется: в каких числах в Украине похолодает

Похолодание в Украине предполагается с 9 ноября

Начало ноября обрадует украинцев теплой погодой и отсутствием осадков в большинстве регионов. Однако после этого в Украине ожидается постепенное похолодание и снижение температуры воздуха.

Об этом "Телеграфу" сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич. Он рассказал, что температура воздуха в начале ноября будет достигать +16-19 °С, но так будет недолго. 6-8 ноября погода еще будет оставаться стабильной. А вот уже с 9 ноября наступит похолодание с севера. Показатели температуры упадут на 4-8 °С.

С 1 по 5 ноября в ночное время минимальные значения температуры составят +2…+8 °С, днем воздух прогреется до +10…+16 °С, в южных и западных областях местами +17…+19 °С. С 6 по 8 ноября температурный фон существенно не изменится и с 9 ноября начнется постепенное похолодание с севера, в результате которого средние показатели температуры снизятся на 4-8 °С. Игорь Кибальчич

В Украине станет холоднее с 9 ноября, фото Freepik

В ближайшие 10 дней в большинстве областей Украины не ожидается осадков. Дожди могут пройти только 1 и 4 ноября на севере и западе Украины. В другие дни ожидается переменная облачность, а также возможен туман. Ветер ожидается западного и юго-западного направлений.

Количество осадков суммарно за следующие 10 дней ожидается небольшим во всех регионах Украины. Дожди будут редки, преимущественно 1 и 4 ноября в северных и западных областях. В остальные дни будет преобладать переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер будет преобладать на западном и юго-западном направлениях, в отдельные дни слабое, переменное направление. Игорь Кибальчич

