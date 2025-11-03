Рус

Якщо зробите це у свято 3 листопада — проблеми і біди будуть йти по п’ятах

Тетяна Кармазіна
Осінь на дворі
Осінь на дворі. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна починати нову справу і позичати

Згідно з церковним календарем, у понеділок, 3 листопада, православна та греко-католицька церква згадує священномучеників Акепсима, Йосипа та Айтала.

Троє християнських святих жили в IV столітті і постраждали за віру під час гонінь за перського царя Шапура II. Єпископ Акепсим, пресвітер Йосип і диякон Айтал не зреклися християнства, за що були заарештовані, піддані жорстоким тортурам і страчені. Їхня стійкість і відданість вірі стали прикладом духовної сили та мужності для всіх християн.

Вважається, що в цей день потрібно позбавитися всього зайвого, очистити дім і помолитися про позбавлення від тривог та негативу. За старих часів 3 листопада присвячували завершенню останніх осінніх справ. Хороший день, щоб попрацювати у саду або городі, упорядкувати двір і оселю.

Що не можна робити 3 листопада

  • Конфліктувати, сваритись — до довгих непорозумінь.
  • Давати чи брати гроші у борг — це обіцяє фінансові труднощі.
  • Братися за нові справи — можуть принести непередбачені перешкоди.
  • Підіймати речі з дороги — можна притягнути нещастя і чужі біди.

Народні прикмети 3 листопада

  • Зранку морозить – буде сніг.
осінь природа поле
Фото: freepik
  • Миші риють ями у землі – почнеться сильне похолодання.
  • Хмари висять низько — незабаром прийдуть морози.

У кого іменини 3 листопада

Сьогодні свої іменини відзначають Ганна, Богдан, Василь, Володимир, Ілля, Микола, Петро та Сергій.

Свята та події 3 листопада

  • День інженерних військ в Україні
  • Всесвітній день медузи (World Jellyfish Day)
  • День кліше (Cliche Day)
  • Всесвітній день косплей (World Cosplay Day)

Нагадаємо, що в Україні почав правити листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.

#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини