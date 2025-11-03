Якщо зробите це у свято 3 листопада — проблеми і біди будуть йти по п’ятах

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна починати нову справу і позичати

Згідно з церковним календарем, у понеділок, 3 листопада, православна та греко-католицька церква згадує священномучеників Акепсима, Йосипа та Айтала.

Троє християнських святих жили в IV столітті і постраждали за віру під час гонінь за перського царя Шапура II. Єпископ Акепсим, пресвітер Йосип і диякон Айтал не зреклися християнства, за що були заарештовані, піддані жорстоким тортурам і страчені. Їхня стійкість і відданість вірі стали прикладом духовної сили та мужності для всіх християн.

Вважається, що в цей день потрібно позбавитися всього зайвого, очистити дім і помолитися про позбавлення від тривог та негативу. За старих часів 3 листопада присвячували завершенню останніх осінніх справ. Хороший день, щоб попрацювати у саду або городі, упорядкувати двір і оселю.

Що не можна робити 3 листопада

Конфліктувати, сваритись — до довгих непорозумінь.

Давати чи брати гроші у борг — це обіцяє фінансові труднощі.

Братися за нові справи — можуть принести непередбачені перешкоди.

Підіймати речі з дороги — можна притягнути нещастя і чужі біди.

Народні прикмети 3 листопада

Зранку морозить – буде сніг.

Фото: freepik

Миші риють ями у землі – почнеться сильне похолодання.

Хмари висять низько — незабаром прийдуть морози.

У кого іменини 3 листопада

Сьогодні свої іменини відзначають Ганна, Богдан, Василь, Володимир, Ілля, Микола, Петро та Сергій.

Свята та події 3 листопада

День інженерних військ в Україні

Всесвітній день медузи (World Jellyfish Day)

День кліше (Cliche Day)

Всесвітній день косплей (World Cosplay Day)

