Навсегда забудете о конденсате на окнах. Это растение впитает влагу как губка (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Стоит копейки и избавляет от опасной плесени
Влажность в доме является одним из ключевых факторов, способных причинить вред жильцам. Ее большая концентрация в помещении может привести к различным проблемам — сырости, появлению плесени на стенах и образованию конденсата на окнах.
Обычные комнатные растения могут помочь справиться с подобными проблемами. Особенно эффективна в борьбе с излишней влажностью калатея. Это растение не только впитывает влагу, но и очищает воздух от загрязняющих веществ.
Польза калатеи — что о ней известно
Это вечнозеленое комнатное растение из семейства марантовых. В природе оно произрастает в Латинской Америке, где царит высокая влажность. Как и другие растения этого региона, калатея идеально приспособлена к жизни в таких условиях.
Благодаря своим природным способностям калатея умеет впитывать влагу. Просто разместите ее в самых влажных уголках дома, и вы сразу увидите эффект: окна перестанут запотевать, а на стенах не появится вредная для здоровья плесень.
Калатею в магазине можно приобрести по невысокой цене, хотя встречаются и более дорогие экземпляры. В среднем стоимость растения составляет от 100 грн и выше.
Напомним, что конденсат не только портит внешний вид стекол, но и способствует развитию плесени, которая опасна как для здоровья, так и для вашего бюджета. Ранее мы уже рассказывали, как защитить деньги от плесени.