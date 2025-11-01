Навсегда забудете о конденсате на окнах. Это растение впитает влагу как губка (фото)

Стоит копейки и избавляет от опасной плесени

Влажность в доме является одним из ключевых факторов, способных причинить вред жильцам. Ее большая концентрация в помещении может привести к различным проблемам — сырости, появлению плесени на стенах и образованию конденсата на окнах.

Обычные комнатные растения могут помочь справиться с подобными проблемами. Особенно эффективна в борьбе с излишней влажностью калатея. Это растение не только впитывает влагу, но и очищает воздух от загрязняющих веществ.

Польза калатеи — что о ней известно

Это вечнозеленое комнатное растение из семейства марантовых. В природе оно произрастает в Латинской Америке, где царит высокая влажность. Как и другие растения этого региона, калатея идеально приспособлена к жизни в таких условиях.

Благодаря своим природным способностям калатея умеет впитывать влагу. Просто разместите ее в самых влажных уголках дома, и вы сразу увидите эффект: окна перестанут запотевать, а на стенах не появится вредная для здоровья плесень.

Вот как выглядит калатея. Фото: freepik

Калатею в магазине можно приобрести по невысокой цене, хотя встречаются и более дорогие экземпляры. В среднем стоимость растения составляет от 100 грн и выше.

Напомним, что конденсат не только портит внешний вид стекол, но и способствует развитию плесени, которая опасна как для здоровья, так и для вашего бюджета. Ранее мы уже рассказывали, как защитить деньги от плесени.