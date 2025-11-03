Храбрая красавица спасла его от татар: какую историю хранит 500-летний Дубенский замок в Украине (фото)

Дубенский замок, расположенный на севере Украины, сначала был деревянным укреплением, позже крепостью, центром княжеских владений и подразделением НКВД

В городе Дубно Ровенской области расположен замок князей Острожских — одна из старейших крепостей Украины. Сооружение XV века сохранилось до наших дней и сейчас является важным историческим памятником региона.

Замок неоднократно становился центром важных исторических событий: здесь происходили осады, хранились княжеские сокровища и архивы, а его подземелья долгое время оставались тайными. Как и другие старинные исторические здания, это также имеет легенды. "Телеграф" решил рассказать об истории и интересных преданиях этого места.

С чего началась история достопримечательности культуры Украины

История замка неразрывно связана с историей самого Дубна. Территория города была заселена с древних времен, а первое письменное упоминание о нем датировано 1100 годом в "Повести временных лет". Тогда город уже имел важное стратегическое значение — стоял на перекрестке торговых путей, соединявших Киевскую Русь с западными землями.

Еще в XII веке на этом месте существовало древнерусское укрепленное городище, обнесенное валами и деревянными стенами. Оно служило защитой от кочевников, прежде всего от половцев. Однако после нашествия татаро-монголов в XIII веке укрепления были разрушены.

В XIV веке Дубно попало под власть Великого княжества Литовского, и город начал возрождаться. В XV веке, когда Волынью владели могущественные князья Острожские, встал вопрос о возведении более современной крепости. Сначала князь Федор Острожский построил деревянно-земляное укрепление, которое стало прототипом будущего замка.

Князь Федор Острожский построил деревянно-земляное укрепление

Новый этап в развитии крепости связан с именем князя Константина Острожского. В 1492 году он начал строительство каменного замка, который должен был стать не только оборонительным центром, но и резиденцией рода. Князь превратил деревянные укрепления в мощные каменные стены с бастионами и башнями. Крепость расположилась на берегу реки Иква, что усиливало ее оборонительные возможности.

Константин Острожский стал основателем Дубенского замка

Замок быстро стал политическим и административным центром княжеских владений. Здесь принимали важные решения, хранили архивы, оружие, ценности, а в подземельях — провизию на случай осады. Вход в подземные ходы, по преданию, соединял замок с другими оборонительными сооружениями города.

Казематы замка в Ровенской области

Крепость неоднократно выдерживала осады. В 1506 году татары впервые пытались штурмовать Дубно, но тщетно. Самая известная осада произошла в 1648 году, когда казацкие войска под предводительством Максима Кривоноса пытались захватить замок во время национально-освободительной войны. Но и в этот раз крепость устояла. Дубенские стены остались неприступными и во время восстания Палия в 1703 году.

В начале XVII века князь Януш Острожский осуществил масштабную реконструкцию крепости, придав ей черты позднего Ренессанса. Тогда появились два бастиона со сторожевыми башнями, а замковую артиллерию усилили десятки пушек. Именно в этот период замок приобрел вид, который частично сохранился до наших дней.

Бастионы Дубенского замка

Князь Януш Острожский реконструировал крепость

Впоследствии родовое имение перешло в собственность Любомирских. С южной стороны сохранился более старый дворец Острожских, а с северной — более новый дворец Любомирских. Однако с началом XIX века замок утратил военное значение и начал приходить в упадок. Часть сооружений использовали под хозяйственные нужды, а реставрационные работы остановили из-за нехватки средств.

После разделов Речи Посполитой Дубно оказалось под властью Российской империи. Замок неоднократно переходил из рук в руки: в его стенах размещались воинские части царской армии, впоследствии австрийские войска, армия УНР, польские подразделения, советские гарнизоны. В годы Второй мировой войны в замке действовало печально известное подразделение НКВД, где во время отступления советская власть казнила заключенных.

Две мировые войны принесли крепости значительные разрушения. До 1991 года ее территория оставалась закрытой — там располагались советские казармы. Только после обретения Украиной независимости замок открыли для посетителей и взяли под государственную охрану как памятник истории и архитектуры.

Вход в замок князей Острожских-Любомирских в Дубно

Сегодня Дубенский замок — это не просто археологическое наследие, а настоящая культурная ячейка. В его стенах работает музей, проходят фестивали, выставки, театрализованные представления и исторические реконструкции. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов из разных уголков Украины и из-за границы, чтобы увидеть бастионы, княжеские дворцы и пройти по старинным подземельям.

Как туда добраться

До Дубенского замка можно добраться общественным транспортом. С железнодорожного вокзала нужно сесть на маршрутку №1, 11, 15 или 17, останавливающиеся на остановке "Площадь".

Если на автомобиле, то сначала нужно доехать до главной дороги города. Въезжая со стороны железнодорожного вокзала, нужно проехать около 2,6 км, на кольце повернуть налево и ехать по главной дороге в центр. На тройном перекрестке двигаться прямо — с правой стороны будет замок с небольшой парковкой.

Легенды, оживающие в стенах Дубенского замка

Дубенский замок известен не только своей историей, но и многочисленными легендами, которые из поколения в поколение передают жители Волыни. Они придают старинной крепости особый шарм.

Отважная невеста

По преданию, во время свадебного пира в замке князей Острожских на город внезапно напало татарское войско. Среди общей паники юная невеста выбежала на бастион и, выхватив запал у оружейников, произвела выстрел из пушки. Ядро попало в шатер военачальника врагов — сына хана, после чего нападавшие отступили. С тех пор ее считают символом женской отваги и чести.

Место, где за преданиями стояла невеста – фото сгенерировано ИИ

Сокровища Острожских

Другая легенда рассказывает о спрятанных в подземельях замка бесчисленных богатствах рода Острожских. Говорят, князья замуровали их в тайных хранилищах, а над сокровищами лежит проклятие, которое хранит их от чужаков. Найти их, по поверьям, может только потомок княжеского рода.

Вход в подземное хранилище сокровищ князей Острожских — фото сгенерировано ИИ

Подземные ходы

Местные предания также упоминают подземные тоннели, простирающиеся на километры под землей и соединяющие замок с монастырями Дубна. Старожилы говорят, что в темных коридорах до сих пор можно услышать шаги и шепот призраков прошлого.

Подземные ходы, ведущие к замку — фото сгенерировано ИИ

Голова турка в стене

Еще одна легенда повествует, что после одного из сражений голову погибшего турецкого военачальника замуровали в стену замка. Мол, этот камень обладает магической силой, но найти его никому так и не удалось.

Голова турка – фото сгенерировано ИИ

