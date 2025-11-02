Там замуровали монаха: история Олесского замка в Украине, которому уже 700 лет (видео)

Олесский замок на западе нашей страны сначала был крепостью для населения, затем резиденцией для королей, но во время Второй мировой войны там хранили боеприпасы.

В поселке на Львовщине почти 700 лет назад построили Олесский замок. Сначала он был крепостью, позже стал дворянской резиденцией, дворцом, школой и даже складом для боеприпасов. Сейчас там действует музей-заповедник.

Однако, как и почти каждый другой замок, это историческое здание имеет свои интересные и жуткие легенды. "Телеграф" решил подробно рассказать историю величественного замка.

Олесский замок с высоты птичьего полета.

Этот замок увидел как минимум 7 поколений

Говорят, что место для Олесского замка было выбрано не случайно. Ученые определили, что сооружение возникло примерно в XIII веке — во времена, когда украинские земли переживали опустошительные нападения монголо-татар. Древний город Плиснесск тогда был уничтожен, а его жители, ища более безопасное убежище, поселились вблизи современного поселка Олесько. Именно здесь, на высоком холме среди болот, они возвели новую крепость, которая должна была стать защитой от врагов.

В письменных источниках Олесский замок впервые упоминается в 1327 году, при князе Юрии Львовиче. Вероятно, его сыновья Лев или Андрей построили каменную крепость, которая впоследствии была признана древнейшим оборонительным сооружением на территории Западной Украины.

Князь Юрий Львович

В дальнейшем замок неоднократно переходил из рук в руки: в XIV веке им владел литовский князь Любарт, а затем польский король Казимир Великий. С тех пор Олесский замок постепенно теряет военное значение и превращается в дворянскую резиденцию.

Литовский князь Любарт и польский король Казимир Великий — владельцы Олесского замка

В последующие века он принадлежал различным знатным родам — Жолкевским, Даниловичам, Жевуским, Гербуртам и другим. Каждый владелец оставлял после себя что-то новое, изменяя облик замка. Последнее нападение врагов произошло в 1512 году, после чего окружающее поселение начало развиваться как торговый и ремесленный городок.

Настоящий расцвет Олесский замок пережил в XVII веке. Тогдашний хозяин Иван Данилович в 1605 году пригласил итальянского архитектора, который превратил средневековую крепость в роскошный дворец в стиле Ренессанса. Именно здесь в 1629 году родился будущий польский король Ян III Собесский. С этими стенами связана и трагическая история: дочь Даниловича не смогла выйти замуж за бедного шляхтича, который покончил с собой из-за неразделенной любви.

Иван Данилович и польский король Ян ІІІ Собеский

После смерти Даниловича имение унаследовал Якуб Собесский, отец будущего монарха. При правлении Яна III замок превратился в одну из его резиденций. Жена короля, Мария Казимира де Аркуйон, собственноручно занималась обустройством дворца. Впоследствии сооружение перешло в собственность семьи Жевуских, которые сделали его еще более роскошным. Говорят, что над отделкой работал французский скульптор Леблан. Но после смерти владельцев замок пришел в упадок, был разграблен и частично разрушен.

Старинные стены замка с трещинами от времени.

В XIX веке начался период настоящего упадка. Землетрясение 1838 года оставило глубокие трещины в стенах, и здание долгое время стояло пустым. В советское время в нем разместили сельскохозяйственную школу, а во время Второй мировой войны замок служил складом боеприпасов. В 1951 году молния вызвала пожар, который почти полностью уничтожил старинное сооружение.

Новый этап жизни замка начался в 1965 году, когда его передали Львовской картинной галерее. Под руководством Бориса Возницкого памятник начали восстанавливать буквально по кирпичику. Через несколько лет Олесский замок снова предстал во всем своем величии. Сегодня здесь действует музей-заповедник с более чем полутора тысячами экспонатов — от картин и мебели до гобеленов, скульптур и произведений Иоанна Георга Пинзеля.

Замковый двор

Замок имеет овальную форму и состоит из двух крыльев, соединенных трехъярусной башней. Въездные ворота украшают барельефы королей и химер, а вокруг простирается живописный парк, который сейчас используется как музей современной скульптуры.

Какие легенды живут в тех стенах

Олесский замок имеет несколько легенд, связанных с его историей и обитателями. Самая известная рассказывает о рождении Яна III Собеского: когда жена Якуба Собеского рожала, замок окружали вражеские войска, а в это время на огромном мраморном столе, куда повитуха положила ребенка, раздался треск — стол раскололся пополам. Это предвещало большое будущее мальчика.

Вторая легенда связана со страшным культом скелета. Монахи оставили в монастыре тело умершего собрата до полного разложения, забрав его только тогда, когда остался один скелет. В замке также существует призрак: по одной версии, это монах, утонувший в глубоком колодце, по другой — его замуровали заживо в стене за чрезмерную любовь к женщинам. Он до сих пор блуждает по замку, ища покоя.

Еще одна легенда объясняет происхождение названия замка от имени Олеся. По одной версии, Олеся была дочерью защитника крепости и вдохновляла защитников на подвиги, по другой — хрупкая девушка, бежавшая от татар, плакала, и на местах ее слез появлялись родники волшебной воды.

Как туда добраться

Олесский замок расположен в поселке Олеско, Бусского района Львовщины, на улице Замковой, 34. Сюда можно добраться автобусом из Львова (маршрут Львов-Броды) или автомобилем по трассе М06.

