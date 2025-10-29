Там была школа, тюрьма и даже профилакторий для алкоголиков: где в Украине находится замок, в стенах которого замуровали влюбленных (фото)

Клеванскому замку, руины которого находятся на территории Ровенской области, уже 550 лет

На берегу реки в Ровенской области возвышается один из старейших замков – Клеванский. Некогда неприступная крепость с толстыми стенами и пушками со временем утратила свою военную функцию и пережила многочисленные изменения в своем назначении.

Замок построили еще в 1475 году для князей Черторийских, которые основали здесь поселок. Об истории уникального памятника Украины решил рассказать "Телеграф".

Руины замка напоминают о давней обороне

Проход в крепость сначала обеспечивал подвесной мост, который позже заменили каменным виадуком, а дорога к замку до сих пор вымощена ломаным камнем. В состав замкового комплекса входили две каменные пятиугольные башни со стенами толщиной почти 4 метра, которые сохранились до наших дней, и одна деревянная, которая, к сожалению, не дошла до наших времен. Основным назначением этих сооружений была обзорная функция — они контролировали подход к крепости от реки и центрального входа. Кроме того, в западной башне располагался бастион, а восточная служила оружейной.

Старинная тропа к крепости из ломаного камня

Местные жители до сих пор вспоминают легенды о сети подземных ходов, которые якобы тянулись от Клеванского замка до Олецкого и даже до Благовещенского костела. По преданию, именно через эти тайные пути поступали подкрепления, которые позволили крепости выдержать недельную осаду и одолеть татарские войска в 1640 году. В XVI–XVII веках замок регулярно отражал нападения ордынцев, но из-за удаленности от центров Речи Посполитой он постепенно утратил свое оборонное значение.

Впоследствии крепость утратила оборонное значение: князья обустроили там госпиталь, а последующие владельцы – монахи-иезуиты – коллегиум.

Замок окружают таинственные легенды о любви

В XIX веке замок временно опустел, но позже здесь открыли польскую гимназию и духовное училище. Во время Первой мировой войны здание использовали как ветеринарный эвакуационный пункт, который был разрушен в результате обстрелов. В межвоенный и послевоенный периоды здесь располагались школа, приют для сирот и колония для несовершеннолетних.

Внутренний двор сохраняет следы древней архитектуры

Самые трагические страницы истории Клеванского замка связаны со Второй мировой войной: в 1939–1953 годах его занимали НКВД и карательные органы немецкой оккупации, а часть помещений использовали как тюрьму для пленных УПА и подозреваемых в борьбе за независимость. После войны советская власть превратила крепость в ПТУ и лечебно-трудовой профилакторий для алкоголиков, разрушая историческую архитектуру.

Сегодня Клеванский замок находится в критическом состоянии. Однако даже в таком виде крепость привлекает внимание туристов и влюбленных, которые приезжают сюда, чтобы увидеть легендарный "Туннель влюбленных".

Клеванский замок также окружен легендами о любви. По одной из них, князь Чарторыйский приказал замуровать в стенах крепости пару влюбленных, после того как девушка отказала ему в праве первой ночи.

Где он расположен и как туда добраться

Клеванский замок расположен всего в 20 км от Ровно, и добраться сюда можно маршруткой или поездом. Электрички маршрута "Здолбунов–Луцк" и "Здолбунов–Ковель" отправляются с Ровенского вокзала два раза в день и за полчаса довозят пассажиров до Клевани — села, где стоит замок. Маршрутки отправляются с автовокзалов возле железнодорожного вокзала и на улице Киевской почти каждые 10 минут с 5:40 до 20:40. Нужно доехать до конечной остановки, пройти вдоль луцкой трассы до Церкви Рождества Христова, а затем повернуть налево на дорогу к замку. Параллельно трассе есть тропа через заросли, которая ведет к каменному мосту-виадуку. Пройдя под ним, можно оказаться с другой стороны крепости.

