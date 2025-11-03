Хочешь стать состоятельным? Финансовый советник назвал 5 привычек, которые есть у всех богачей

Эксперт поделился правилами управления финансами, ведущими к богатству.

Вопрос обилия может зависеть от привычек. Их можно насчитать много, но основных пять.

Независимый финансовый советник, кандидат юридических наук, спикер Genius Алексей Драчовв интервью "Телеграфу" поделился этими привычками, которые, по его мнению, отличают состоятельных людей.

Среди главных принципов он назвал наличие положительной "дельты" — то есть разницы между доходами и расходами, что позволяет создавать финансовый запас и развиваться. Расходов должно быть меньше.

Также, по словам эксперта, состоятельным людям присуще умение сосредоточивать внимание на собственных целях, постоянно самосовершенствоваться и действовать на практике, а не просто потреблять теорию. "Не просто покупать курсы ради курсов", — отмечает он.

Кроме того, важно искать и реализовывать возможности и соблюдать финансовую дисциплину, ведь именно системность и контроль затрат формируют долгосрочное богатство. Отметим, что финансовая дисциплина — совокупность действий, позволяющая иметь контроль над доходами и расходами, а также грамотно планировать бюджет, чтобы и финансовые цели достичь и основные потребности закрыть.

