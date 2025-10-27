Банки стали чаще блокировать счета украинцев. Какие слова в назначении платежа являются триггерами

Клиент может даже не получить предупреждение о потере доступа к своим деньгам

Украинские банки активизировали проверку счетов и финансовых операций украинцев. Участились случаи блокировки счетов.

Об этом сказано в материале "Телеграфа" Отфинмонили и не отдают деньги. Что делать украинцам после блокировок счетов и как вернуть деньги

За что банки блокируют счета

Постановление НБУ №65 по финмониторингу (от 19 мая 2020 г.) предоставляет банкам широкие возможности проверять операции клиентов, блокировать и принудительно закрывать их счета. Юристы назвали основные причины, по которым блокируют счета.

Несоответствие операций профилю клиента. При открытии счета клиент декларирует сумму, которая в среднем будет ежемесячно поступать на карту. Если долгое время сумма совпадала с задекларированной, а затем внезапно ощутимо увеличилась, а клиент не предупредил банк об увеличении дохода и не предоставил соответствующую справку, счет могут заблокировать.

Подозрительные, по мнению банка, операции. Распространенная причина блокировки счета, когда на счет начинают поступать регулярные или многочисленные переводы от разных лиц. Они могут быть и небольшими (500–1000 грн). Однако банк подозревает, что клиент стал заниматься предпринимательством. Деньги в этом случае должны приходить на счет ФЛП.

Любые операции, где банк может заподозрить торговлю криптовалютой (с биржей, брокерами и т.п.). Такая деятельность до конца не легализована в Украине.

Нетипичные для физлиц операции или активное обналичивание. Это и когда на счет очень часто, чуть ли не каждый день заходят небольшие суммы, и когда речь идет о больших суммах. Например, клиент получает или снимает их – понятие "больших" может отличаться в разных банках – от 10-20 тыс. грн до 50 тыс. грн и более.

Назначение платежей, указываемых клиентами при переводах. Некоторые из них банки воспринимают как подозрительные, среди слов-триггеров такие: "за крипту", "обмен валют", "за товар/услугу", если поступления не на счет ФЛП, а на частный. Также триггером может стать назначение "возврат долга", когда переводы регулярные — каждый день или 1-2 раза в неделю.

Блокировка карты может стать большой проблемой

Невозможность официально подтвердить доходы на сумму операций по карточке. Прежде всего, банки требуют налоговые декларации, справки по налоговой (ОК-5, ОК-7), также принимают зарплатные справки с места работы. Также подходят документы о получении наследства, продаже имущества — квартиры, машины и т.д.

Игнорирование информационных запросов банков или предоставление им ложной/неполной информации. Для ФЛП также очень важно два раза в год загружать в свой профиль (через интернет-банкинг, мобильное приложение) налоговую декларацию. Если этого не делать, может произойти автоматическая блокировка счета.

"Основными причинами блокирования являются неподтвержденный источник средств, несоответствие операций финпрофиля клиента, регулярные поступления от большого количества различных плательщиков, которые банки расценивают как предпринимательскую деятельность без регистрации. Еще можно добавить операции, имеющие признаки криптоактивности (конвертация криптовалют в фиатные средства через pфик). наличных средств без предварительной истории подобных операций", — обобщил "Телеграфу" руководитель практики налогового права юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк

Как происходит блокировка счета

Важно понимать, что банки не отслеживают сделки клиентов вручную. Критерии для блокировки внесены в настройку программных/компьютерных систем банков (работ), которые срабатывают автоматически и человек теряет доступ к счету. Это делает программа, клиент может даже не получить предупреждения и узнать об этом только при невозможности воспользоваться собственными деньгами с карты.

