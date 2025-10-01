Каштановый сезон: деньги падают под ноги прямо с деревьев, главное — не стесняться и не лениться их подбирать

Одни украинцы собирают и сдают лекарственные плоды, чтобы иметь дополнительный доход, для других — это способ прокормиться

В небольших пакетах, огромных сумках, рюкзаках, мешках, на тележках, велосипедах, а также в машинах несут и везут в эти дни украинцы в пункты приема вторсырья каштаны. В этом году их принимают, по крайней мере в Полтаве, почти даром — в среднем по 4 гривны за килограмм. По 5 гривен дают, если партия от полтонны. Это потому, что на них урожай. В прошлом году были по 6. Каштаны же, как и яблоки, год родят, а второй — нет.

За пару с лишним часов можно "разбогатеть" на 300 гривен

— Весной цвет, было, немного примерз, думали, вообще плодов не будет, — говорит Вера, заготовительница пункта приема вторсырья, что по улице Шевченко в Полтаве. — А потом отошли. Может, их не так и много, но они крупные. А чем крупнее, тем тяжелее.

Приемщица сырья Вера

Не успела я расспросить Веру об особенностях приемки каштанов, как к ее будке подошел высокий черноволосый молодой человек с белым мешком на тележке. Еле стянул его, чтобы поставить на весы.

— Сорок один килограмм! — озвучивает женщина. — На сто шестьдесят четыре гривны.

Мужчина, который представляется Павлом, счастливо улыбается и спешит отъехать, но я его немного "торможу", потому что интересно, сколько он времени потратил, чтобы заработать такое "богатство".

— Примерно пару часов собирал, может, чуть больше, — делится своими успехами Павел. — Да это только половина. Сейчас привезу еще такой же мешок.

Рекордсмен по сбору каштанов Павел

Мужчина не скрывает, что нашел "хлебное место" на территории Полтавской областной клинической больницы. "Там полно каштанов, — хвастается, — хотя и конкуренты встречаются".

Время только идет к обеду, поэтому Павел, прикидываю, гривен 600 до конца дня может заработать.

— Это наш самый активный и самый результативный клиент, — рассчитавшись с мужчиной, рассказывает дальше заготовительница вторсырья. — Вообще он макулатуру носит — где-то берет на предприятии. А когда начинается сезон каштанов, то переключается на них. Мешками возит. Большинство же приносят в кульках по 5-8 килограммов. Ну, а сколько в руках можно донести? У нас есть бабушка, которая носит каштаны раз по десять в день, но понемногу. В целом чаще приходят женщины — младшие и старшие. Дети и внуки собирают каштаны ради развлечения, а они сдают. Или сами собирают, пока ждут детей с уроков или с кружков. Так зарабатывают на мороженое "Золотой каштан".

Именно сейчас — сезон сбора каштанов

Вера снова отвлекается от разговора, чтобы обслужить молодую женщину. Ее рюкзак и пакет с каштанами затянули 8 килограммов.

— Стараюсь максимально использовать этот период, когда созревают плоды каштанов, — говорит женщина, мать двоих детей, и просит ее не фотографировать. — Я в декрете и мне катастрофически не хватает денег. Поэтому не ленюсь и не стесняюсь подбирать их с земли. Они же прямо с деревьев под ноги падают. Здесь главное утром первым прийти под те деревья. Обычно хожу на территорию сквера возле колледжа пищевых технологий, рядом с домом. Собираю быстро. Туда-сюда, и за полчаса, как оказалось, восемь килограммов есть. Могу и раза четыре за день выходить на "охоту". Сейчас пойду на базар, куплю яиц и хлеба.

Пиковые дни на пунктах приема вторсырья — суббота и воскресенье. В эти дни, по словам Веры, родители стараются проводить больше времени с детьми на свежем воздухе, чтобы оторвать их от гаджетов. И между прочим находят развлечение, собирая каштаны.

Среди постоянных клиентов пунктов приема сырья, конечно же, бездомные и алкозависимые.

— Все они люди со своими потребностями, — говорит Вера, — Это их заработок. Насобирали каштанов — честно заработали себе на обед или ужин и день прожили. Главное, в окна или в сараи нигде не залезли и ничего не украли.

Качественное сырье — сухое, светло-желтого цвета, без плесени и потемнений

— А существуют ли какие-то требования к самому сырью? — спрашиваю собеседницу, замечая, что она не пересматривает принесенную продукцию.

— Да, плоды каштанов должны быть свежими и сухими, но не пересохшими, не прелыми и не поврежденными. Я сразу могу оценить их качество.

— Сколько этой продукции ваш пункт заготавливает ежедневно?

— Двести-четыреста килограммов. Сегодня приняли — сегодня же и продали оптовикам. Они сами у нас забирают. Мы не имеем условий для высушивания плодов, как крупные заготовители. У нас поэтому и цена невысокая, потому что мы реализуем малыми партиями. Цена на каштаны зависит от объемов.

В этом году каштаны стоят 4 грн за килограмм

За сколько покупают оптовики килограмм каштанов у заготовителей, это коммерческая тайна. Но на свои базы они свозят их тоннами, и дальше продают украинским и фармацевтическим компаниям.

Одно из таких перерабатывающих предприятий, согласно данным "Суспільне Кропивницький", действует в селе Липняжка Добровеличковской громады Новоукраинского района Кировоградщины. По словам руководителя предприятия Петра Халазия, сырье из каштанов они отправляют в Китай, США, Польшу, Германию, Чехию и Болгарию. Он говорит, что украинская продукция пользуется спросом, потому что в ней мало гербицидов и ядохимикатов. Наши дикорастущие каштаны ценятся больше, чем выращенные на плантациях.

Переработку начинают с измельчения плодов. После этого их отправляют на сушку примерно на сутки или полтора, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Мощность и размер сушилки в Липняжке позволяют одновременно загрузить почти восемь тонн сырья. Сушатся каштаны при температуре 60-80 градусов. Качественное сырье — сухое, светло-желтого цвета, без плесени и потемнений.

Предприятие по переработке каштанов в Кировоградской области

За сезон в Липняжке перерабатывают до 70 тонн каштанов.

В прошлом году предприятие платило оптовикам по 10 гривен за килограмм, а в розницу, от физических лиц, принимало по 6-7 гривен.

Кстати, больше всего перерабатывающих мощностей сосредоточено именно на Кировоградщине.

Небольшое частное перерабатывающее производство каштанов мы нашли и под Диканькой на Полтавщине, в селе Михайловка. Мониторя OLX, наткнулись на объявление, которое заинтересовало нас привлекательной ценой: 8 гривен за килограмм. На вопрос, почему такая цена, владелица телефонного номера ответила: "Потому что мы перерабатываем каштаны". Но, узнав, что звонит журналистка, девушка сослалась на занятость, обещала перезвонить и не сдержала своего слова.

Каштаны рекомендуют хранить в мешках с дырками

Лидером по производству растительного сырья для фармацевтической и пищевой промышленности в Восточной Европе является ООО "Сумыфитофармация". Из достоверных источников нам известно, что общество отправляет за границу переработанные каштаны. Электронное письмо с предложением пообщаться на эту тему мы отправили на предприятие. Если получим одобрительный ответ, можем продолжить тему.

Информация же об отечественных фармацевтических или косметологических компаниях, использующих сырье из каштанов, в открытом доступе отсутствует.

"В Украине медицинскую продукцию из конского каштана производят различные фармацевтические компании, хотя конкретные производители не указаны в результатах поиска. Однако существуют компании и производства, занимающиеся экспортом экстрактов из каштанов для фармакологической и косметической отраслей. Продукция на основе каштанов используется для улучшения состояния сосудов, лечения варикоза и других заболеваний, в частности в мазях, кремах и настойках" — вот и все, что нам выдал Гугл.

Каштаны пойдут на лекарства

Зато не секрет, что немцы, вероятно, в значительной степени из украинских каштанов изготовляют "Эскузан" — лекарство для улучшения венозного кровообращения и лечения хронической венозной недостаточности и "Веноплант" — для укрепления сосудов. А из Болгарии мы получаем знакомый многим стабилизатор капилляров "Троксевазин".

То сахар, то масло, а бабушке — шоколадка

У конского каштана полезно все: кора, цветы и сами плоды. В его кожуре содержится витамин K, который влияет на разжижение крови, антиоксиданты и другие полезные вещества, улучшающие кровообращение, а белая серединка каштана богата белками и другими питательными веществами. По содержанию белка и жиров, питательных веществ каштаны лучше пшеницы и кукурузы.

В разных странах их используют для производства муки, спирта, кофейных и какао заменителей, даже джемов и консервов.

Экстракт каштана часто входит в состав "антивозрастной" косметики, поскольку обладает противоотечными свойствами, стимулирует выработку коллагена, что способствует уменьшению морщин, повышению тонуса кожи, подтягиванию овала лица.

Каштан также включают в состав шампуней, бальзамов, масок и сывороток, стимулирующих рост волос и препятствующих образованию перхоти.

Люди, с которыми я общалась и даже помогала наполнять их пакеты и сумки лоснящимися, приятными на ощупь коричнево-белыми плодами, называли разные причины, побуждающие их выходить на "тихую охоту". Одна женщина лет под 80 сказала, что она очень любит собирать грибы, но уже не может поехать в лес, поэтому заменила одно увлечение на другое. Владислав — предпенсионного возраста мужчина — говорит, что таким образом совмещает прогулку на свежем воздухе, физические упражнения для больной спины, психологически разгружается и заодно имеет подработку.

Владислав часто занимается сбором каштанов

Для мужчины "каштановая охота" — это способ психологической разгрузки

Ребята-подростки мечтают сдать за сезон сырья не меньше, чем на 1000 гривен, но еще не знают, на что потратят средства. Хочется всего: и планшет, и компьютерные игры, и подсветку для селфи, и чтобы на подарок маме хватило… А пенсионер Василий Иванович хвастается, что на каштановые заработки делает запасы на зиму — покупает то сахар, то подсолнечное масло, а иногда балует свою бабушку шоколадкой.

Подросток еще не знает, куда потратит деньги за сданные каштаны

Многие школьники Украины собирают каштаны, чтобы перечислить вырученные средства на ВСУ. Выходят на сбор лекарственных плодов и взрослые волонтеры.

И это хорошо, что полезные плоды популярного в Украине дерева не пропадают. С одной стороны, пойдут на лекарства и косметику, а с другой — кому-то немного помогут заткнуть какую-то дыру в семейном бюджете, а кому-то и валютные счета пополнят…

Каштановый сезон, который начинается с середины сентября, продлится как минимум месяц.

Фото автора и из открытых источников