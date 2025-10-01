Каштановый сезон: деньги падают под ноги прямо с деревьев, главное — не стесняться и не лениться их подбирать
Одни украинцы собирают и сдают лекарственные плоды, чтобы иметь дополнительный доход, для других — это способ прокормиться
В небольших пакетах, огромных сумках, рюкзаках, мешках, на тележках, велосипедах, а также в машинах несут и везут в эти дни украинцы в пункты приема вторсырья каштаны. В этом году их принимают, по крайней мере в Полтаве, почти даром — в среднем по 4 гривны за килограмм. По 5 гривен дают, если партия от полтонны. Это потому, что на них урожай. В прошлом году были по 6. Каштаны же, как и яблоки, год родят, а второй — нет.
За пару с лишним часов можно "разбогатеть" на 300 гривен
— Весной цвет, было, немного примерз, думали, вообще плодов не будет, — говорит Вера, заготовительница пункта приема вторсырья, что по улице Шевченко в Полтаве. — А потом отошли. Может, их не так и много, но они крупные. А чем крупнее, тем тяжелее.
Не успела я расспросить Веру об особенностях приемки каштанов, как к ее будке подошел высокий черноволосый молодой человек с белым мешком на тележке. Еле стянул его, чтобы поставить на весы.
— Сорок один килограмм! — озвучивает женщина. — На сто шестьдесят четыре гривны.
Мужчина, который представляется Павлом, счастливо улыбается и спешит отъехать, но я его немного "торможу", потому что интересно, сколько он времени потратил, чтобы заработать такое "богатство".
— Примерно пару часов собирал, может, чуть больше, — делится своими успехами Павел. — Да это только половина. Сейчас привезу еще такой же мешок.
Мужчина не скрывает, что нашел "хлебное место" на территории Полтавской областной клинической больницы. "Там полно каштанов, — хвастается, — хотя и конкуренты встречаются".
Время только идет к обеду, поэтому Павел, прикидываю, гривен 600 до конца дня может заработать.
— Это наш самый активный и самый результативный клиент, — рассчитавшись с мужчиной, рассказывает дальше заготовительница вторсырья. — Вообще он макулатуру носит — где-то берет на предприятии. А когда начинается сезон каштанов, то переключается на них. Мешками возит. Большинство же приносят в кульках по 5-8 килограммов. Ну, а сколько в руках можно донести? У нас есть бабушка, которая носит каштаны раз по десять в день, но понемногу. В целом чаще приходят женщины — младшие и старшие. Дети и внуки собирают каштаны ради развлечения, а они сдают. Или сами собирают, пока ждут детей с уроков или с кружков. Так зарабатывают на мороженое "Золотой каштан".
Вера снова отвлекается от разговора, чтобы обслужить молодую женщину. Ее рюкзак и пакет с каштанами затянули 8 килограммов.
— Стараюсь максимально использовать этот период, когда созревают плоды каштанов, — говорит женщина, мать двоих детей, и просит ее не фотографировать. — Я в декрете и мне катастрофически не хватает денег. Поэтому не ленюсь и не стесняюсь подбирать их с земли. Они же прямо с деревьев под ноги падают. Здесь главное утром первым прийти под те деревья. Обычно хожу на территорию сквера возле колледжа пищевых технологий, рядом с домом. Собираю быстро. Туда-сюда, и за полчаса, как оказалось, восемь килограммов есть. Могу и раза четыре за день выходить на "охоту". Сейчас пойду на базар, куплю яиц и хлеба.
Пиковые дни на пунктах приема вторсырья — суббота и воскресенье. В эти дни, по словам Веры, родители стараются проводить больше времени с детьми на свежем воздухе, чтобы оторвать их от гаджетов. И между прочим находят развлечение, собирая каштаны.
Среди постоянных клиентов пунктов приема сырья, конечно же, бездомные и алкозависимые.
— Все они люди со своими потребностями, — говорит Вера, — Это их заработок. Насобирали каштанов — честно заработали себе на обед или ужин и день прожили. Главное, в окна или в сараи нигде не залезли и ничего не украли.
Качественное сырье — сухое, светло-желтого цвета, без плесени и потемнений
— А существуют ли какие-то требования к самому сырью? — спрашиваю собеседницу, замечая, что она не пересматривает принесенную продукцию.
— Да, плоды каштанов должны быть свежими и сухими, но не пересохшими, не прелыми и не поврежденными. Я сразу могу оценить их качество.
— Сколько этой продукции ваш пункт заготавливает ежедневно?
— Двести-четыреста килограммов. Сегодня приняли — сегодня же и продали оптовикам. Они сами у нас забирают. Мы не имеем условий для высушивания плодов, как крупные заготовители. У нас поэтому и цена невысокая, потому что мы реализуем малыми партиями. Цена на каштаны зависит от объемов.
За сколько покупают оптовики килограмм каштанов у заготовителей, это коммерческая тайна. Но на свои базы они свозят их тоннами, и дальше продают украинским и фармацевтическим компаниям.
Одно из таких перерабатывающих предприятий, согласно данным "Суспільне Кропивницький", действует в селе Липняжка Добровеличковской громады Новоукраинского района Кировоградщины. По словам руководителя предприятия Петра Халазия, сырье из каштанов они отправляют в Китай, США, Польшу, Германию, Чехию и Болгарию. Он говорит, что украинская продукция пользуется спросом, потому что в ней мало гербицидов и ядохимикатов. Наши дикорастущие каштаны ценятся больше, чем выращенные на плантациях.
Переработку начинают с измельчения плодов. После этого их отправляют на сушку примерно на сутки или полтора, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Мощность и размер сушилки в Липняжке позволяют одновременно загрузить почти восемь тонн сырья. Сушатся каштаны при температуре 60-80 градусов. Качественное сырье — сухое, светло-желтого цвета, без плесени и потемнений.
За сезон в Липняжке перерабатывают до 70 тонн каштанов.
В прошлом году предприятие платило оптовикам по 10 гривен за килограмм, а в розницу, от физических лиц, принимало по 6-7 гривен.
Кстати, больше всего перерабатывающих мощностей сосредоточено именно на Кировоградщине.
Небольшое частное перерабатывающее производство каштанов мы нашли и под Диканькой на Полтавщине, в селе Михайловка. Мониторя OLX, наткнулись на объявление, которое заинтересовало нас привлекательной ценой: 8 гривен за килограмм. На вопрос, почему такая цена, владелица телефонного номера ответила: "Потому что мы перерабатываем каштаны". Но, узнав, что звонит журналистка, девушка сослалась на занятость, обещала перезвонить и не сдержала своего слова.
Лидером по производству растительного сырья для фармацевтической и пищевой промышленности в Восточной Европе является ООО "Сумыфитофармация". Из достоверных источников нам известно, что общество отправляет за границу переработанные каштаны. Электронное письмо с предложением пообщаться на эту тему мы отправили на предприятие. Если получим одобрительный ответ, можем продолжить тему.
Информация же об отечественных фармацевтических или косметологических компаниях, использующих сырье из каштанов, в открытом доступе отсутствует.
"В Украине медицинскую продукцию из конского каштана производят различные фармацевтические компании, хотя конкретные производители не указаны в результатах поиска. Однако существуют компании и производства, занимающиеся экспортом экстрактов из каштанов для фармакологической и косметической отраслей. Продукция на основе каштанов используется для улучшения состояния сосудов, лечения варикоза и других заболеваний, в частности в мазях, кремах и настойках" — вот и все, что нам выдал Гугл.
Зато не секрет, что немцы, вероятно, в значительной степени из украинских каштанов изготовляют "Эскузан" — лекарство для улучшения венозного кровообращения и лечения хронической венозной недостаточности и "Веноплант" — для укрепления сосудов. А из Болгарии мы получаем знакомый многим стабилизатор капилляров "Троксевазин".
То сахар, то масло, а бабушке — шоколадка
У конского каштана полезно все: кора, цветы и сами плоды. В его кожуре содержится витамин K, который влияет на разжижение крови, антиоксиданты и другие полезные вещества, улучшающие кровообращение, а белая серединка каштана богата белками и другими питательными веществами. По содержанию белка и жиров, питательных веществ каштаны лучше пшеницы и кукурузы.
В разных странах их используют для производства муки, спирта, кофейных и какао заменителей, даже джемов и консервов.
Экстракт каштана часто входит в состав "антивозрастной" косметики, поскольку обладает противоотечными свойствами, стимулирует выработку коллагена, что способствует уменьшению морщин, повышению тонуса кожи, подтягиванию овала лица.
Каштан также включают в состав шампуней, бальзамов, масок и сывороток, стимулирующих рост волос и препятствующих образованию перхоти.
Люди, с которыми я общалась и даже помогала наполнять их пакеты и сумки лоснящимися, приятными на ощупь коричнево-белыми плодами, называли разные причины, побуждающие их выходить на "тихую охоту". Одна женщина лет под 80 сказала, что она очень любит собирать грибы, но уже не может поехать в лес, поэтому заменила одно увлечение на другое. Владислав — предпенсионного возраста мужчина — говорит, что таким образом совмещает прогулку на свежем воздухе, физические упражнения для больной спины, психологически разгружается и заодно имеет подработку.
Ребята-подростки мечтают сдать за сезон сырья не меньше, чем на 1000 гривен, но еще не знают, на что потратят средства. Хочется всего: и планшет, и компьютерные игры, и подсветку для селфи, и чтобы на подарок маме хватило… А пенсионер Василий Иванович хвастается, что на каштановые заработки делает запасы на зиму — покупает то сахар, то подсолнечное масло, а иногда балует свою бабушку шоколадкой.
Многие школьники Украины собирают каштаны, чтобы перечислить вырученные средства на ВСУ. Выходят на сбор лекарственных плодов и взрослые волонтеры.
И это хорошо, что полезные плоды популярного в Украине дерева не пропадают. С одной стороны, пойдут на лекарства и косметику, а с другой — кому-то немного помогут заткнуть какую-то дыру в семейном бюджете, а кому-то и валютные счета пополнят…
Каштановый сезон, который начинается с середины сентября, продлится как минимум месяц.
Фото автора и из открытых источников