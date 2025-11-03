Хочеш стати заможним? Фінансовий радник назвав 5 звичок, які є у всіх багатіїв

Експерт поділився правилами керування фінансами, що ведуть до багатства.

Питання достатку може залежати від звичок. Їх можна нарахувати багато, але основних — п'ять.

Незалежний фінансовий радник, кандидат юридичних наук, спікер Genius Олексій Драчов в інтерв'ю "Телеграфу" поділився цими звичками, які, на його думку, відрізняють заможних людей.

Серед головних принципів він назвав наявність позитивної "дельти" — тобто різниці між доходами та витратами, що дозволяє створювати фінансовий запас і розвиватися. Витрат має бути менше.

Більше читайте за посиланням: Як вибратися з боргів та куди можна вкласти 10 тисяч гривень: інтерв'ю з фінансовим радником Драчовим

Також, за словами експерта, заможним людям притаманне вміння зосереджувати увагу на власних цілях, постійно самовдосконалюватися та діяти на практиці, а не просто споживати теорію. "Не просто купувати курси заради курсів", — наголошує він.

Окрім того, важливо шукати та реалізовувати можливості й дотримуватись фінансової дисципліни, адже саме системність і контроль витрат формують довгострокове багатство. Зазначимо, що фінансова дисципліна — сукупність дій, яка дає можливість мати контроль над доходами та витратами, а також грамотно планувати бюджет, щоб і фінансових цілей досягти й основні потреби закрити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багатство можна знайти в прямому сенсі під ногами. Восени українці мали можливість підзаробити просто збираючи каштани.