Безработным будут раздавать деньги: в правительстве сказали, как получить до 15 тысяч гривен

Выплаты смогут получать потерявшие работу украинцы — но есть некоторые условия для их получения

Безработные украинцы в скором времени смогут получить до 15 тысяч гривен через особую цифровую экосистему "Обрій". Однако выдавать деньги будут не абсолютно всем оставшимся без работы — есть определенные условия.

Что нужно знать:

Правительство поддержало запуск "Обрію", через эту систему безработные смогут получать помощь

Особое внимание будет уделено ветеранам и их трудоустройству.

Кроме выплат, новая электронная система будет иметь реестр квалификаций и другой полезный функционал

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, через "Обрій" украинцы смогут получить грант на переквалификацию в размере до 15 тысяч гривен. Также через систему можно будет зарегистрировать статус безработного, оформить пособие от государства и официально уволиться — если речь идет о временно оккупированных территориях. Кроме того, "Обрій" будет автоматически определять, кто потерял работу и подберет вакансии по навыкам, опыту и локации.

"Теперь если человек в течение 60 дней после потери работы не трудоустроился, карьерные советники Службы занятости будут проактивно анализировать рынок труда и будут предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или грант — еще до получения статуса безработного. Это значит, что помощь от государства начинается не после, а до того, как человек обратится за ней", — написала.

Особое внимание при этом будет уделяться трудоустройству ветеранов. Так, ветераны смогут получать до 16 тысяч гривен за общественно полезные работы. А работодатели, которые примут на работу ветеранов на срок не менее года, будут получать компенсацию от государства в размере 100% зарплаты ветерана за первые шесть месяцев — но компенсация не может быть больше 1,5 минимальной зарплаты.

Еще одна интересная новость – появится электронный реестр квалификаций с бесплатным и открытым доступом. Там, среди прочего, можно будет найти много нужной для безработного украинца информации — адреса квалификационных центров, требования к профессиям и возможности профессионального роста.

Напомним, что в Украине, кроме обычной пенсии, существует еще один вид выплат, который может получать только определенный вид граждан. Это пенсия за выслугу лет. "Телеграф" рассказывал о том, что такое пенсия за выслугу лет и кто ее может получить в 2025 году.

Также мы писали о том, что украинским военнослужащим, которые получили тяжелые ранения, приводящие к инвалидности, гарантирована военная пенсия. Размер такого обеспечения зависит от ряда факторов, включая группу инвалидности, ее причину и статус военного. Подробнее обо всех факторах и нюансах — в материале "Телеграфа".