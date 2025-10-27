Одна роковая ошибка может привести к блокированию счетов сразу в нескольких банках в Украине

После блокировки счета деньги можно снять или перевести, но этот шаг может сделать вас "рисковым клиентом" для всех банков

Украинцы все чаще сталкиваются с блокировкой счетов. Иногда банки могут их принудительно закрывать.

Что нужно знать

Украинцы сталкиваются с блокировкой или принудительным закрытием банковских счетов из-за финмониторинга

Деньги можно получить наличными или перевести

Перевод на другой счет может сделать клиента "высокорисковым"

В случае, если произошла такая ситуация, в банке можно потребовать выдать деньги со счета наличными. Другой вариант — перевести на свой счет в другом банке. Однако это определенный риск.

Детальнее о ситуациях из-за финмониторинга и того, что с этим делать "Телеграф" рассказывал по ссылке: Отфинмонили и не отдают деньги. Что делать украинцам после блокировок счетов и как вернуть средства

Почему пересылать деньги с заблокированного счета на другой – опасно

В случае пересылки денег на собственный счет, банк-отправитель маркирует этот платеж как связанный "с расторжением отношений на основании закона о финмониторинге", отмечает управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков. Он сравнил такое назначение платежа с "черной меткой".

Возникает мгновенный статус высокорискового клиента: система мониторинга нового банка мгновенно увидит и расценит вас как клиента, от которого уже отказалось другое финансовое учреждение из-за высоких рисков. Максим Боярчуков, юрист

После такого перевода другой банк уже маркирует вас как клиента с высоким риском. Последствия этого: усиление контроля, низкие лимиты операций и высокий риск блокировки.

Что делать с этим платежом

Юрист советует, что в случае безналичного перевода с закрытого счета деньги нужно снимать как можно быстрее. Лучше всего в тот же день через банкомат. В любом случае следует подыскивать другой банк, потому что и этот счет может быть заблокирован.

Деньги на счете – какую сумму реально можно получить

Получить свои деньги наличными после принудительного закрытия счета очень тяжело. Банки либо отказывают, либо устанавливают лимиты: выдают не все, а только часть. Например, в Райффайзен Банке – до 30 тысяч гривен. Если же на счету лежат большие суммы, юристы советуют обращаться в суд. И, что немаловажно, такие дела можно выиграть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с октября почти все переводы с карты на карту под контролем г. В основном речь идет о нетипичной активности и больших суммах. Но если сумма за месяц набегает солидная из-за малых переводов — это также основание для тщательной проверки.