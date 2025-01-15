Такая может лежать без дела у вас дома. Советскую елочную игрушку в Украине можно продать за 15 тысяч (фото)

Возраст такого украшения на новогоднюю елку уже переваливает на 60 лет

На сайте для украинских коллекционеров Violity продают среди всего прочего также и елочные игрушки со времен Советского Союза. Стоимость некоторых из них доходит до 15 тысячи гривен. Найдя такую у себя дома, вы также сможете продать ее по высокой цене.

Автор объявления указывает, что в продаже за эту сумму две игрушки — Дед Мороз и Снегурочка. Они выполнены из дерева и ваты.

Отмечается, что игрушка в виде Деда мороза была произведена в 1959 году, а Снегурочка — в 1960 году. То есть, первой уже 66 лет, а второй — 65.

На предоставленных продавцом фото видно, что игрушки находятся не в идеальном состоянии. Есть царапины, трещины, сколы и т.д. При этом, автор не скрывая показывает их крупным планом.

Елочное украшение продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что стоимость пары игрушек — 15 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском супермаркете продают аромат хлеба за космические деньги. Пользователи сети прокомментировали этот товар и высказали свое мнение.