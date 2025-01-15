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Такая может лежать без дела у вас дома. Советскую елочную игрушку в Украине можно продать за 15 тысяч (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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В Украине продают елочную игрушку за космическую сумму. Иллюстрация Новость обновлена 15 января 2025, 16:51
В Украине продают елочную игрушку за космическую сумму. Иллюстрация. Фото Freepik

Возраст такого украшения на новогоднюю елку уже переваливает на 60 лет

На сайте для украинских коллекционеров Violity продают среди всего прочего также и елочные игрушки со времен Советского Союза. Стоимость некоторых из них доходит до 15 тысячи гривен. Найдя такую у себя дома, вы также сможете продать ее по высокой цене.

Автор объявления указывает, что в продаже за эту сумму две игрушки — Дед Мороз и Снегурочка. Они выполнены из дерева и ваты.

Отмечается, что игрушка в виде Деда мороза была произведена в 1959 году, а Снегурочка — в 1960 году. То есть, первой уже 66 лет, а второй — 65.

На предоставленных продавцом фото видно, что игрушки находятся не в идеальном состоянии. Есть царапины, трещины, сколы и т.д. При этом, автор не скрывая показывает их крупным планом.

Елочное украшение продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что стоимость пары игрушек — 15 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском супермаркете продают аромат хлеба за космические деньги. Пользователи сети прокомментировали этот товар и высказали свое мнение.

Теги:
#Аукцион #Продажа #СССР #Елочные игрушки