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Пока только глаз дергается в такт с гирляндой: новогодние мемы для лучшего настроения

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Самые лучшие мемы про Новый 2025 год
Самые лучшие мемы про Новый 2025 год. Фото Соцсети

Немного юмора сейчас точно не будет лишним для украинцев

Для украинцев последние годы стали одними из самых сложных за всю историю независимости из-за полномасштабной войны оккупантки России. Однако мы каждый раз проявляем стойкость и с юмором справляемся с испытаниями и трудностями.

Наш народ справляется с любыми проблемами с помощью трех вещей: донатов, скандалов и мемов. Редакция "Телеграф" собрала для любимых читателей предновогодние смешные картинки, которые пробудят ваше праздничное настроение.

Хотим, чтобы в Москве на главной новогодней елке висели главные "шишки" страны:

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Когда в новогодние праздники становишься богаче, чем родители:

мем на новый год кот

Зачем такой мужчина вообще?

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Самое правильное желание в Новый год:

мем на новый год

Без кота и жизнь не та:

мем кот на новый год

Итоги 2024 года они такие:

мем на новый год

Пришло время, когда наконец-то можно прислушаться к чужому совету:

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Деньги и новогодние праздники — это очень драматическая история:

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Когда хозяин — гений:

мем на новый год кот елка

Люди 35+ поймут до слез:

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Что может быть общего у новогодней гирлянды и россиян:

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Найдена самая многострадальная игрушка на елке:

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Даже Санта понимает всю тяжесть жизни украинцев:

мем на новый год санта клаус

У котов с новогодней елкой общая история:

мем на новый год кот

Подарки, на которые украинцы точно заслужили:

мем на новый год подарки

Передаем большой "Привет" людям, которые встречают Новый год на работе:

мем на новый год

Больше никаких отговорок:

мем кот

Ранее "Телеграф" вспоминал о том, над чем шутили в сети весь 2024 год. Отметим, что украинцы продолжали проявлять креативность, находили поводы для шуток как в трудные, так и в радостные моменты.

Теги:
#Шутки #Юмор #Новый год #Мемы