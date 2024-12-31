Пока только глаз дергается в такт с гирляндой: новогодние мемы для лучшего настроения

Немного юмора сейчас точно не будет лишним для украинцев

Для украинцев последние годы стали одними из самых сложных за всю историю независимости из-за полномасштабной войны оккупантки России. Однако мы каждый раз проявляем стойкость и с юмором справляемся с испытаниями и трудностями.

Наш народ справляется с любыми проблемами с помощью трех вещей: донатов, скандалов и мемов. Редакция "Телеграф" собрала для любимых читателей предновогодние смешные картинки, которые пробудят ваше праздничное настроение.

Хотим, чтобы в Москве на главной новогодней елке висели главные "шишки" страны:

Когда в новогодние праздники становишься богаче, чем родители:

Зачем такой мужчина вообще?

Самое правильное желание в Новый год:

Без кота и жизнь не та:

Итоги 2024 года они такие:

Пришло время, когда наконец-то можно прислушаться к чужому совету:

Деньги и новогодние праздники — это очень драматическая история:

Когда хозяин — гений:

Люди 35+ поймут до слез:

Что может быть общего у новогодней гирлянды и россиян:

Найдена самая многострадальная игрушка на елке:

Даже Санта понимает всю тяжесть жизни украинцев:

У котов с новогодней елкой общая история:

Подарки, на которые украинцы точно заслужили:

Передаем большой "Привет" людям, которые встречают Новый год на работе:

Больше никаких отговорок:

Ранее "Телеграф" вспоминал о том, над чем шутили в сети весь 2024 год. Отметим, что украинцы продолжали проявлять креативность, находили поводы для шуток как в трудные, так и в радостные моменты.