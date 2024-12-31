Пока только глаз дергается в такт с гирляндой: новогодние мемы для лучшего настроения
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Немного юмора сейчас точно не будет лишним для украинцев
Для украинцев последние годы стали одними из самых сложных за всю историю независимости из-за полномасштабной войны оккупантки России. Однако мы каждый раз проявляем стойкость и с юмором справляемся с испытаниями и трудностями.
Наш народ справляется с любыми проблемами с помощью трех вещей: донатов, скандалов и мемов. Редакция "Телеграф" собрала для любимых читателей предновогодние смешные картинки, которые пробудят ваше праздничное настроение.
Хотим, чтобы в Москве на главной новогодней елке висели главные "шишки" страны:
Когда в новогодние праздники становишься богаче, чем родители:
Зачем такой мужчина вообще?
Самое правильное желание в Новый год:
Без кота и жизнь не та:
Итоги 2024 года они такие:
Пришло время, когда наконец-то можно прислушаться к чужому совету:
Деньги и новогодние праздники — это очень драматическая история:
Когда хозяин — гений:
Люди 35+ поймут до слез:
Что может быть общего у новогодней гирлянды и россиян:
Найдена самая многострадальная игрушка на елке:
Даже Санта понимает всю тяжесть жизни украинцев:
У котов с новогодней елкой общая история:
Подарки, на которые украинцы точно заслужили:
Передаем большой "Привет" людям, которые встречают Новый год на работе:
Больше никаких отговорок:
Ранее "Телеграф" вспоминал о том, над чем шутили в сети весь 2024 год. Отметим, что украинцы продолжали проявлять креативность, находили поводы для шуток как в трудные, так и в радостные моменты.