Более полумиллиона душ и "дорога смерти". Как выглядит одно из самых больших кладбищ в Украине (фото)

Это кладбище основали во время эпидемии холеры

Одним из старейших в Одессе среди кладбищ считается Второе христианское кладбище. Его открыли еще в 1885 году, считается, что здесь похоронены полмиллиона человек.

"Телеграф" покажет, как выглядит это кладбище, а также расскажет его историю. Добавим, что еще это кладбище называют Новое христианское кладбище.

История кладбища

Основано Второе христианское кладбище было в 1885 году, когда Первое было переполнено. Именно в этот период в Одессе бушевала эпидемия холеры, а хоронить умерших было негде.

Второе кладбище в Одессе

Сначала на кладбище не было порядка, там хоронили людей хаотично, однако впоследствии появились секции для православных, католиков и протестантов. Остатки территории также разделили между еврейскими, армянскими и другими общинами. Каждая секция имела свой выход.

Во времена СССР на Втором кладбище хоронили известных деятелей культуры, их могилы сохранились до сих пор. Также здесь похоронены участники восстания на броненосце "Князь Потёмкин". Во время Второй мировой на Новом кладбище массово хоронили убитых евреев.

Один из памятников на Втором кладбище в Одессе

На территории самого кладбища, кроме традиционных могил, есть склепы, некоторым из них уже более 100 лет и колумбарий — стена, где стоят урны с прахом.

Легенды о Втором кладбище

Одна из самых популярных легенд была связана с Тюремным замком, который расположен напротив кладбища. Говорят, что оттуда в 30-е годы выезжали грузовики, наполненные убитыми заключенными, которых тайно хоронили на кладбище. Все люди были жертвами репрессии и режима СССР.

Как выглядят склепы на Втором кладбище в Одессе

Впоследствии здесь нашли несколько братских могил того времени. Поэтому эту дорогу называют "дорогой смерти", а по преданию, здесь можно увидеть тени невинных убитых людей.

Что с кладбищем сейчас

В настоящее время Второе христианское кладбище не имеет статуса архитектурной памятки. Однако некоторые отдельные объекты его получили. К примеру, церковь Димитрия Ростовского является памятником архитектуры, могила художника Кирияка Костанди – памятником истории национального значения, а две часовни – Владимира Кубаша и Дорофея Тульчиянова.

Второе кладбище в Одессе

Кто похоронен:

Борис Деревянко — украинский журналист, сценарист, главный редактор газеты "Вечерняя Одесса".

Борис Нечерда – украинский поэт-шестидесятник.

Евгения Клемм — педагог, узник концентрационного лагеря "Равенсбрюк"

