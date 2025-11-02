Укр

"Жуколад" нервно курит в углу. В Украине начали продавать "фекальные" сладости (видео)

Елена Руденко
Креативные конфеты на Новый год
Креативные конфеты на Новый год. Фото Коллаж "Телеграф"

Смешные сладости довольно популярны

В Хмельницком заметили в продаже очень необычные сладости. Не успели украинцы отойти от потрясения от новинки "Жуколад" с жареной личинкой, как на полках магазинов появились "какашки оленя", "пуки Санта Клауса" и подобные "вкусняшки".

Видео необычных сладостей со смешными названиями продают в Хмельницком в салоне необычных подарков. На Instagram-странице салона рассказали, что такие креативные конфеты стоят 180 гривен за 250 граммов. Упаковка может быть именной – по заказу лакомства подписывают.

Ассортимент сувенирных вкусностей довольно широкий — есть "Кульки снігової бабульки" (арахис в глазури из белого шоколада). Также есть "каки коняки" — следующий год будет годом Лошади. Судя по активности пользователей, такие конфеты с юмором активно покупают и заказывают.

Конфеты
Конфеты для тех, у кого есть чувство юмора
Конфеты с юмором
Некоторые уже запасаются подарками

Ранее "Телеграф" рассказывал о пуховике с неожиданным наполнителем, который насмешил украинцев. Искусственный интеллект создал видео мужчины, который уверенно шагает по городу в прозрачной куртке. Вместо пуха или синтепона его верхняя одежда наполнена якобы пивом. Более того, сверху возле воротника есть отверстие, чтобы добавлять "наполнитель", а снизу, чтобы налить себе стакан пенного. Украинцы подхватили шутку и развили тему.

