"Жуколад" нервно курит в углу. В Украине начали продавать "фекальные" сладости (видео)

Смешные сладости довольно популярны

В Хмельницком заметили в продаже очень необычные сладости. Не успели украинцы отойти от потрясения от новинки "Жуколад" с жареной личинкой, как на полках магазинов появились "какашки оленя", "пуки Санта Клауса" и подобные "вкусняшки".

Видео необычных сладостей со смешными названиями продают в Хмельницком в салоне необычных подарков. На Instagram-странице салона рассказали, что такие креативные конфеты стоят 180 гривен за 250 граммов. Упаковка может быть именной – по заказу лакомства подписывают.

Ассортимент сувенирных вкусностей довольно широкий — есть "Кульки снігової бабульки" (арахис в глазури из белого шоколада). Также есть "каки коняки" — следующий год будет годом Лошади. Судя по активности пользователей, такие конфеты с юмором активно покупают и заказывают.

Конфеты для тех, у кого есть чувство юмора

Некоторые уже запасаются подарками

