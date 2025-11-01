"Иисус" пил пиво и танцевал с чертями. Как в Украине отпраздновали Хэллоуин (фото, видео)

31 октября вечером улицы страны превратились в костюмированный фестиваль

В ночь на 1 ноября украинцы активно праздновали Хэллоуин. Многие красивые и интересные образы заметили в разных уголках страны, были среди них и довольно смешные.

"Телеграф" собрал фото и видео празднования Хэллоуина в Украине. Заметим, что многие выбирали достаточно экстравагантные образы, которые нуждались в тщательной подготовке.

В Киеве было немало украинцев в красивых и интересных костюмах. В частности – Малифисента, ведьма, разные демоны и черти, клоуны, кошечки. Много молодежи посетило 31 октября вечером тематические вечеринки в столице Украины. Улицы буквально превратились в некий костюмированный фестиваль. Глядя на фото и видео, можно сказать, что это выглядело довольно эффектно.

Образы киевлян на Хэллоуин

Парный образ влюбленных на Хэллоуин в Киеве

Девушка в образе Малифесенты

Еще хорошо отпраздновали Хэллоуин в Запорожье, где молодежь станцевала в интересных образах.

Также в сети завирусились образы украинцев из Харькова, который почти каждый день страдает от российских ударов. Однако это не помешало молодежи создать невероятную атмосферу в торговом центре. Многие костюмы продуманы до мелочей и имеют даже особые механизмы.

Кстати, без курьезных ситуаций Хэллоуин в Украине не обошелся. Ведь пользователей развеселило видео, где мужчина в образе Иисуса пьет пиво, а парень в костюме привидения пьяный валяется на улице.

