Требовательная модель: пес, позировавший у ретро-авто, стал звездой соцсетей (видео)

Яркое желтое ретро-авто привлекает внимание не только людей

Подержанный автомобиль "Москвич", припаркованный возле одного из заведений общественного питания на пляже Аркадия в Одессе, как оказалось, является великолепной площадкой для фотографирования.

Сеть покорил пес, позирующий в кадре во время импровизированной фотосессии. Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале "Одесса Info".

На видео показано, как собачка, словно настоящая модель, оперлась лапками о машину и даже "улыбнулась". Животное терпеливо дождалось, пока хозяйка сделает хорошую фотографию и после чего получила свой "гонорар" в виде лакомства.

