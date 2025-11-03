Самая яркая Луна 2025 года: точное время и дата суперлуния

Бобровая Луна влияет на эмоциональное состояние людей, особенно женщин

В среду, 5 ноября 2025 года, украинцы смогут наблюдать последнее и самое яркое суперлуние года, известное как Бобровая Луна. В этот день полнолуние будет совпадать с моментом, когда Луна будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, из-за чего она будет выглядеть больше и ярче обычного.

Астрономическое полнолуние наступит в 15:19 по киевскому времени. Однако лучшее явление будет видно вечером, 6 ноября, после заката. В это время полная Луна будет над восточным горизонтом в созвездии Тельца, недалеко от звездного скопления Плеяды.

Почему ее называют "Бобровой"

Название Beaver Moon имеет давнее происхождение в культуре коренных народов Северной Америки и в традиционных месячных названиях американских фермеров. В ноябре бобры завершали подготовку к зиме, обустраивая свои хижины и дамбы, поэтому месяц в это время получил такую ассоциацию.

Чем особенно это суперлуние

Считается, что именно эта Луна будет ближе к Земле в 2025 году, что означает еще большее увеличение видимого диаметра Луны и яркости. По оценкам астрономов, Луна может выглядеть примерно на 8% больше и до 16-30% ярче, чем средняя полная Луна.

Бобровая Луна. Фото: Associated Press

Как влияет на людей суперлуние

Полнолуние влияет на эмоциональное состояние людей, особенно на женщин и тех, кто подвержен повышенной чувствительности. В этот период следует внимательнее относиться к собственным реакциям, ведь полнолуние может вызвать возбуждение, раздражительность или импульсивность. В то же время Луна наполняет человека дополнительной энергией, которую важно направить в конструктивное русло. Поэтому в течение дней полные целесообразно избегать конфликтов, действовать обдуманно и использовать энергичность для полезных дел.

