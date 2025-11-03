Репетиция перед Бобровым полнолунием: над Киевом взошла невероятная Луна (эксклюзивные фото)

Несмотря на регулярные воздушные тревоги и постоянное напряжение, украинцы все равно замечают прекрасное

В среду, 5 ноября, в небе можно будет увидеть Бобровое полнолуние. Спутник Земли, растущий каждый вечер, готовится вскоре стать самой большой и яркой суперлуной 2025 года.

Ночное светило уже взошло над Киевом. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов поделился замечательными кадрами, как сейчас выглядит будущая "полная Луна".

Безоблачное небо дало возможность понаблюдать, как луна постепенно всходила над Крещатиком и освещала фигуру Берегини на Монументе Независимости.

Луна над Монументом Независимости

Луна освещает фигуру Берегини

Игра света и тьмы

Глобус на Майдане Незалежности

Гостинница Украина

Луна и гостиница "Украина"

Луна во всей красе

"Сегодня красивая луна", — отметил автор фотографий, которому, к сожалению, в подавляющем большинстве своем приходится фиксировать последствия жестокой войны, которую ведет Россия против Украины.

Бобровая луна

Пик крупнейшего и ярчайшего суперлуния придется на 5 ноября, когда спутник будет находиться ближе к Земле и будет полностью освещен Солнцем.

Обычно среднее расстояние между небесными телами составляет 384 400 км, но в тот день Луна приблизится до 356 800 км. Поэтому она будет выглядеть примерно на 7-14% больше и на 16-30% ярче, чем обычное полнолуние.

Пиковый момент произойдет в 15:19 по киевскому времени, но наблюдать за луной, которая будет казаться полной, можно как ночью накануне, так и после явления.

Следующее суперлуние под названием Холодная Луна можно будет увидеть уже 4 декабря. Всего в этом году будет три суперлуния, но именно Бобровое полнолуние является самым большим из них.

Напомним, в сентябре Ян Доброносов делился фотографиями "Кровавой Луны". Тогда спутник Земли приобрел уникальный темно-красный оттенок.