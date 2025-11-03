Найяскравіший Місяць 2025 року: точний час і дата суперповні

Бобровий Місяць впливає на емоційний стан людей, особливо жінок

У середу, 5 листопада 2025 року, українці зможуть спостерігати останній і найяскравіший супермісяць року, відомий як Бобровий Місяць. У цей день повня збігатиметься з моментом, коли Місяць перебуватиме на мінімальній відстані від Землі, через що він виглядатиме більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

Астрономічна повня настане о 15:19 за київським часом. Проте найкраще явище буде видно ввечері, 6 листопада, після заходу сонця. В цей час повний Місяць буде над східним горизонтом у сузір'ї Тельця, неподалік зоряного скупчення Плеяди.

Чому його називають "Бобровим"

Назва "Beaver Moon" має давнє походження в культурі корінних народів Північної Америки та в традиційних місячних назвах американських фермерів. У листопаді бобри завершували підготовку до зими, облаштовуючи свої хатини й дамби — тому місяць у цей час отримав таку асоціацію.

Чим особливий цей супермісяць

Вважається, що саме цей Місяць буде найближчим до Землі в 2025 році, що означає ще більше збільшення видимого діаметра Місяця та яскравості. За оцінками астрономів, Місяць може виглядати приблизно на 8 % більшим і до 16-30 % яскравішим, ніж середній повний Місяць.

Бобровий Місяць. Фото: Associated Press

Як впливає на людей супермісяць

Повний Місяць впливає на емоційний стан людей, особливо на жінок і тих, хто схильний до підвищеної чутливості. У цей період варто уважніше ставитися до власних реакцій, адже повня може викликати збудження, дратівливість або імпульсивність. Водночас Місяць наповнює людину додатковою енергією, яку важливо спрямувати у конструктивне русло. Тому протягом днів повні доцільно уникати конфліктів, діяти обдумано й використовувати енергійність для корисних справ.

