Укр

Весь год не будет везти: что категорически запрещено делать 4 ноября

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
В этот день лучше не впускать незнакомцев в свой дом
В этот день лучше не впускать незнакомцев в свой дом. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

В этот день следует избегать шума и громких гуляний

Сегодня, 4 ноября, по новоюлианскому церковному календарю, христиане восточного обряда чтят память святого преподобного Иоанникия Великого. По старому стилю это событие отмечается 17 ноября.

Иоаникий родился примерно в 752 году в Вифинии, в бедной христианской семье. Он сначала служил в армии, но затем избрал путь монашеского подвижничества. Он поселился в горах, вел суровую аскетическую жизнь, посвящая себя молитве, посту и одиночеству.

Святой получил дары лечения, предсказания, богослужения и помощи другим. Именно в этот день, 4 ноября 846 года, он умер.

Традиции и приметы 4 ноября

Верующие приходят в храм, молятся о святом, прося покровительства, особенно в духовной самодисциплине. День считается временем покоя и размышления, часто избегают больших дел и шума.

  • ветрено 4 ноября — зима будет суровой;
  • теплый и ясный день – зима будет поздней и сухой;
  • листья уже опали с деревьев – вскоре ждите снег.
Приметы 4 ноября
"Голи" деревья свидетельствуют о снеге в ближайшие дни, по приметам. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 4 ноября

  • впускать в дом незнакомцев – так можно лишить себя счастья на целый год;
  • ссориться — отрицательная энергия будет оказывать неблагоприятное влияние на вас;
  • давать и брать деньги взаймы – это может привлечь нестабильность в будущем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников будет у украинцев в ноябре. В ноябре 2025 года 30 календарных дней. Из них 20 дней – рабочие и 10 дней – выходные.

Теги:
#Запреты #Народные приметы #Церковный праздник