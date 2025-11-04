Весь год не будет везти: что категорически запрещено делать 4 ноября

В этот день следует избегать шума и громких гуляний

Сегодня, 4 ноября, по новоюлианскому церковному календарю, христиане восточного обряда чтят память святого преподобного Иоанникия Великого. По старому стилю это событие отмечается 17 ноября.

Иоаникий родился примерно в 752 году в Вифинии, в бедной христианской семье. Он сначала служил в армии, но затем избрал путь монашеского подвижничества. Он поселился в горах, вел суровую аскетическую жизнь, посвящая себя молитве, посту и одиночеству.

Святой получил дары лечения, предсказания, богослужения и помощи другим. Именно в этот день, 4 ноября 846 года, он умер.

Традиции и приметы 4 ноября

Верующие приходят в храм, молятся о святом, прося покровительства, особенно в духовной самодисциплине. День считается временем покоя и размышления, часто избегают больших дел и шума.

ветрено 4 ноября — зима будет суровой;

теплый и ясный день – зима будет поздней и сухой;

листья уже опали с деревьев – вскоре ждите снег.

"Голи" деревья свидетельствуют о снеге в ближайшие дни, по приметам. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 4 ноября

впускать в дом незнакомцев – так можно лишить себя счастья на целый год;

ссориться — отрицательная энергия будет оказывать неблагоприятное влияние на вас;

давать и брать деньги взаймы – это может привлечь нестабильность в будущем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников будет у украинцев в ноябре. В ноябре 2025 года 30 календарных дней. Из них 20 дней – рабочие и 10 дней – выходные.