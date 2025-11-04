Весь рік не буде щастити: що категорично заборонено робити 4 листопада

В цей день варто уникати шуму і гучних гулянок

Сьогодні, 4 листопада, за новоюліанським церковним календарем, християни східного обряду вшановують пам’ять святого преподобного Йоаникія Великого. За стрим стилем ця подія відзначається 17 листопада.

Йоаникій народився приблизно в 752 році у Віфінії, у бідній християнській родині. Він спершу служив у війську, але потім обрав шлях чернецького подвижництва. Він оселився в горах, вів суворе аскетичне життя, присвячуючи себе молитві, посту та самоті.

Святий здобув дари лікування, передбачення, бого­служіння й допомоги іншим. Саме в цей день, 4 листопада 846 року він помер.

Традиції та прикмети 4 листопада

Віряни приходять до храму, моляться за святого, просячи заступництва, особливо в духовній самодисципліні. День вважається часом спокою й роздуму, часто уникали великих справ і шуму.

вітряно 4 листопада — зима буде суворою;

теплий і ясний день — зима буде пізньою і сухою;

листя вже опало з дерев — незабаром чекайте на сніг.

"Голі" дерева свідчать про сніг найближчими днями, за прикметами. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 4 листопада

впускати в дім незнайомців — так можна позбавити себе щастя на цілий рік;

сваритися — негативна енергія матиме несприятливий вплив на вас;

давати і брати гроші в борг — це може притягнути нестабільність у майбутньому.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят буде в українців у листопаді. Загалом у листопаді 2025 року 30 календарних днів. З них 20 днів – робочі і 10 днів – вихідні.