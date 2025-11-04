Весь рік не буде щастити: що категорично заборонено робити 4 листопада
В цей день варто уникати шуму і гучних гулянок
Сьогодні, 4 листопада, за новоюліанським церковним календарем, християни східного обряду вшановують пам’ять святого преподобного Йоаникія Великого. За стрим стилем ця подія відзначається 17 листопада.
Йоаникій народився приблизно в 752 році у Віфінії, у бідній християнській родині. Він спершу служив у війську, але потім обрав шлях чернецького подвижництва. Він оселився в горах, вів суворе аскетичне життя, присвячуючи себе молитві, посту та самоті.
Святий здобув дари лікування, передбачення, богослужіння й допомоги іншим. Саме в цей день, 4 листопада 846 року він помер.
Традиції та прикмети 4 листопада
Віряни приходять до храму, моляться за святого, просячи заступництва, особливо в духовній самодисципліні. День вважається часом спокою й роздуму, часто уникали великих справ і шуму.
- вітряно 4 листопада — зима буде суворою;
- теплий і ясний день — зима буде пізньою і сухою;
- листя вже опало з дерев — незабаром чекайте на сніг.
Що не можна робити 4 листопада
- впускати в дім незнайомців — так можна позбавити себе щастя на цілий рік;
- сваритися — негативна енергія матиме несприятливий вплив на вас;
- давати і брати гроші в борг — це може притягнути нестабільність у майбутньому.
