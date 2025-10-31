Прячьте назад зимние куртки: какая погода будет в Украине в эти выходные

Минимум дождя или тумана — в выходные страну охватит сухая воздушная масса

В начале ноября украинцев ждет аномальное потепление, которое продлится неделю. И первые выходные этого месяца также обрадуют теплой погодой без осадков, но не все регионы.

Что следует знать

В первые выходные ноября в Украине будет преобладать солнечная и сухая погода

В некоторых регионах можно ожидать +13 °C, но на Востоке пройдут необильные дожди.

Температура воздуха будет теплой по всей территории Украины 1-2 ноября

В субботу, 1 ноября, в Украине ожидается умеренная облачность, без существенных осадков. В воскресенье, 2 ноября, небо постепенно прояснится – прогнозируем преимущественно солнечный день с "легкими" высокими облаками.

На Юге Украины, в частности, в Николаевской и Одесской областях ожидается самая теплая погода — днем столбик термометра может подняться до +13 °C, ночью — около +4…+6 °C. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 1 ноября.

В Крыму также будет достаточно тепло — до +11 °C днем, без существенных осадков. Западные регионы могут ожидать солнечную и сухую погоду, температура днем будет колебаться в пределах +6…+10 °C. Ночью прохладнее, около 0…+4 °C.

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября

В центральной и северной Украине ожидается умеренная температура – днем примерно +8…+12 °C, ночь – +3…+6 °C. Не повезет некоторым восточным регионам — в Харькове и Сумах будет дождь. Температура будет держаться в пределах +10 °C.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину вернется второе "бабье" лето. Ждать осталось недолго.