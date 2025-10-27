Живая музыка и недорогие обеды. Как раньше выглядел легендарный ресторан Одессы (фото)

В 70-е это было одно из самых популярных заведений

В Одессе было немало уникальных и культовых ресторанов, которые уже закрыты. Среди них ресторан "Театральный", который был расположен на улице Советской армии.

"Телеграф" покажет, как этот ресторан выглядел раньше и расскажет, что с ним произошло. Заметим, что точная дата создания заведения неизвестна, но есть мнение, что сначала он назывался "Одесса".

Этот ресторан появился в 1948 году, а уже в 1950 году его переименовали в "Театральный". Из старых фото можно увидеть, что заведение имело довольно современный на то время интерьер. Удобные небольшие круглые столики, желтые обои и черные стульчики с желтой обшивкой. Пик славы ресторана "Театральный" приходился на 1970-е годы.

Как выглядел ресторан Театральный

Ресторан Театральный, Одесса

Фасад ресторана Театральный

Именно тогда в "Театральном" проводили вечера не только молодежь, но и довольно уважаемые лица. Одной из особенностей заведения была живая музыка, которую играл оркестр. На то время это была редкость, поэтому многие посещали ресторан.

В ресторан Театральный ходило много людей

Как выглядел ресторан внутри

Женщина возле ресторана Театральный

По словам людей, посещавших этот ресторан, он подавал довольно вкусные обеды. Правда, их стоимость составляла 10-20 рублей, в перерасчет на современные деньги – это где-то 200-500 грн. Интересно, что обед подавали не только с компотом, но и пивом.

Заметим, что, несмотря на свою популярность, ресторан "Театральный" закрылся, когда именно это произошло неизвестно. Но сейчас на улице Ярослава Баиса, которая раньше была Советской армии, уже расположены небольшие кафе и аптеки.

