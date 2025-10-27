Живая музыка и недорогие обеды. Как раньше выглядел легендарный ресторан Одессы (фото)
-
-
В 70-е это было одно из самых популярных заведений
В Одессе было немало уникальных и культовых ресторанов, которые уже закрыты. Среди них ресторан "Театральный", который был расположен на улице Советской армии.
"Телеграф" покажет, как этот ресторан выглядел раньше и расскажет, что с ним произошло. Заметим, что точная дата создания заведения неизвестна, но есть мнение, что сначала он назывался "Одесса".
Этот ресторан появился в 1948 году, а уже в 1950 году его переименовали в "Театральный". Из старых фото можно увидеть, что заведение имело довольно современный на то время интерьер. Удобные небольшие круглые столики, желтые обои и черные стульчики с желтой обшивкой. Пик славы ресторана "Театральный" приходился на 1970-е годы.
Именно тогда в "Театральном" проводили вечера не только молодежь, но и довольно уважаемые лица. Одной из особенностей заведения была живая музыка, которую играл оркестр. На то время это была редкость, поэтому многие посещали ресторан.
По словам людей, посещавших этот ресторан, он подавал довольно вкусные обеды. Правда, их стоимость составляла 10-20 рублей, в перерасчет на современные деньги – это где-то 200-500 грн. Интересно, что обед подавали не только с компотом, но и пивом.
Заметим, что, несмотря на свою популярность, ресторан "Театральный" закрылся, когда именно это произошло неизвестно. Но сейчас на улице Ярослава Баиса, которая раньше была Советской армии, уже расположены небольшие кафе и аптеки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая участь постигла легендарный в Днепре ресторан "Красный коралл".