Здесь гуляла советская элита. Что произошло с известным рестораном Днепра (фото)

Это заведение работало с 1970 года

В Украине в свое время было немало известных и культовых ресторанов, которые уже закрылись. В Днепре одним из таких был "Красный коралл". Он работал более 30 лет, но в 2007 году закрыл свои двери окончательно.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом заведении и почему в СССР здесь собиралась "золотая элита" города. Заметим, что "Красный коралл" находился на набережной Днепра.

Открылся кафе-бар "Красный коралл" в начале 1970-х годов. Он сразу же привлек внимание днепрян своим уникальным дизайном. Ведь главная изюминка заведения — необычная стеклянная танцплощадка с подсветкой голубовато-зеленого цвета. В то время это было смелое новаторское решение местных архитекторов – в Советском Союзе такие танцполы раньше не делали.

Ресторан Красный коралл в Днепре

Также здесь были прозрачные перегородки, визуально увеличивавшие пространство. Еще в зале были огромные стеклянные витрины, позволявшие посетителям смотреть на город и Днепр. Интересно, что вечером благодаря красной подсветке стекла происходящее в кафе оставалось скрытым от посторонних глаз. А красное стекло привлекало внимание прохожих.

Красный коралл внутри

Известно, что ресторан "Красный коралл" был одним из самых "злаковых" мест Днепра брежневской эпохи. В 1980-х годах кафе-бар превратился в полноценный ресторан, где можно увидеть варьете-шоу. Вход стоил 10 рублей, что по тем временам было немалой суммой. В современном эквиваленте это где-то 1-1,5 тысячи грн.

За эти деньги посетитель получал один коктейль и возможность насладиться зрелищными выступлениями. Шоу в "Красном коралле" были довольно разные — выступали силачи, бросавшие гири в воздух, и местные певцы. Попасть в ресторан можно было и по приглашениям, которые раздавали комсомольским организациям. Заведение имело особую популярность среди молодежи – многие именно здесь впервые увидели свето-музыку, которая тогда считалась диковинкой.

Шашлычная возле ресторана Красный коралл в Днепре

Однако популярность "Красного коралла" постепенно угасала. Со временем интерьер устарел, дом нуждался в капитальном ремонте, а цены уже не соответствовали уровню сервиса. В 2007 году заведение окончательно закрылось.

