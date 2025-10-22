Это была последняя мозаика художницы, которую через месяц убили: какой украинский ресторан до сих пор хранит ее искусство (фото)

Сначала там был ресторан, однако позже сделали кафе и магазин строительных материалов

В поселке Гельмязов, раскинувшемся на берегах одноименной реки Супий, стоит бывшее заведение общественного питания — ресторан "Супий". Он особенный своей мозаикой, которую расписала Алла Горская — украинская художница и диссидентка, которую убили 55 лет назад.

Название ресторана в Черкасской области напрямую связано с рекой, протекающей рядом. "Телеграф" решил написать об этом уникальном месте, взявши данные из сайта "18000".

История мозаики ресторана "Супий"

Как вспоминает Евгения Сакун, жена директора местного комбината общественного питания Андрея Сакуна, в здании действовали две части — столовая и ресторан.

При входе гостей встречал гардероб, справа был ресторанный зал, а слева — просторная столовая. Со временем их назначение изменилось: вместо столовой работало кафе, а помещение бывшего ресторана превратилось в магазин строительных материалов.

Самым ценным наследием от тех времен осталась мозаика "Птица" на фронтоне здания — единственный уцелевший элемент большого художественного замысла. В середине 1970 года в Гельмязов приехали супруги Алла Горская и Виктор Зарецкий с группой художников. Они не только создали мозаику, но и украсили интерьер росписями внутри здания.

Алла Горская и ее муж Виктор Зарецкий

Художница работала здесь за несколько недель до смерти

Зал, где когда-то звучала музыка и смех посетителей

Перед тем, как начать художественную работу, художники собственноручно отремонтировали помещение. Зал был в заброшенном состоянии — с трещинами и паутиной. Алла Горская собственноручно подшпаклевала, побелила стены и только после этого принялась за творческую часть.

Эскизы будущей мозаики создал Зарецкий. Материалы для работы — смальта и краски — художники получили бесплатно благодаря поддержке коллег, ведь официального финансирования не было. Даже клюв птицы изготовили из обломков тарелок.

Вместе с Горской и Зарецким работали два помощника — один из них, вероятно, был художник Иосиф Васильченко. Работы продолжались до октября 1970 года.

Единственная сохраненная работа Аллы Горской в Гельмязове

Из-за отсутствия финансирования художники, вероятно, не получили денежного вознаграждения. Вместо этого директор комбината Андрей Сакун, сын тогдашнего директора комбината общественного питания, поблагодарил их по-своему — загрузил машину овощами и фруктами со складов комбината. Алла Горская, как упоминают современники, раздала эти продукты семьям политзаключенных-шестидесятников.

В воспоминаниях активной участницы движения шестидесятников Михайлины Коцюбинской сохранилась сцена, когда Горская пришла к ней с ящиком красных яблок и ожерельем лука на шее. Это была их последняя встреча перед смертью украинской художницы.

Где он расположен

Заброшенный ресторан "Супий" стоит в поселке городского типа Гельмязов, что в Черкасской области.

Убийство Горской

Аллу Горскую убили в ноябре 1970 года. Ее тело было найдено в доме ее свекра в Василькове, Киевская область. Убийство, по некоторым версиям, приписывают КГБ, который мстил Горской еще за обнародование вместе с Лесем Танюком и Василием Симоненко фактов массовых расстрелов киевлян в Быковнянском лесу.

Ранее "Телеграф" писал об истории места массовых казней "Быковнянский лес". Там есть могильник, хранящий тайны 35 тысяч жертв советской власти.