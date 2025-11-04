Поднял бунт из-за испорченного мяса в борще: какой была жизнь казненного руководителя восстания на броненосце "Потемкин" Панаса Матюшенко (фото)

Панас Матюшенко 11 дней руководил восстанием на корабле "Князь Потёмкин-Таврический" в открытом море

Панас Матюшенко, уроженец Харьковщины, возглавил одно из самых известных восстаний в мировой истории — бунт матросов на броненосце "Потемкин", который всколыхнул империю и стал предвестником борьбы за свободу.

За свои деяния он "заплатил" собственной жизнью. Ему было всего 28 лет. "Телеграф" расскажет подробно о его судьбе и восстании, которым он руководил 11 дней.

Панас Матюшенко — руководитель восстания на «Потемкине»

Детство и юность

Панас Матюшенко родился в селе Деркачи, ныне районном центре Харьковской области, в семье сапожника. Окончил церковно-приходскую школу.

Он дружил со своим выдающимся односельчанином — писателем, музыкантом и ученым Гнатом Хоткевичем. Позже вошел в состав "Харьковской украинской студенческой общины", где познакомился с будущим революционером Александром Коваленко.

Рано покинул родное село и уехал на заработки: работал смазчиком в Харьковском паровозном депо, грузчиком в Одесском порту, впоследствии — кочегаром и помощником машиниста на судах Добровольного флота.

Служба на флоте

В ноябре 1900 года Матюшенко призвали на военную службу и зачислили в 36-й флотский экипаж, который комплектовал команду нового броненосца Черноморского флота — "Князь Потемкин-Таврический".

Он учился в Школе минных машинистов в Кронштадте, позже служил на учебном судне "Березань". Командиром этого судна был капитан I ранга Евгений Голиков. Они вместе будут и на "Потемкине"

После окончания школы, в октябре 1902 года, Матюшенко назначили минным машинистом на броненосце "Потемкин". 1 января 1905 года он получил звание минно-машинного квартирмейстера I статьи.

Восстание на цепочке

В июне 1905 года на броненосце "Потемкин" вспыхнуло восстание, которое стало одним из самых известных в мировой морской истории — на корабле начался открытый бунт против командования. Его толчком стал приказ капитана наказать тридцать матросов, которые отказались есть борщ, сваренный из испорченного мяса.

Бумажник «Князь Потёмкин-Таврический» в Черном море

Первым к протесту призвал унтер-офицер Григорий Вакуленчук, воскликнувший на украинском языке: "Да пока мы будем рабами?!" (Ред. в укр. вар. "Та доки ж ми будемо рабами?!").

Григорий Вакуленчук

Во время схватки Вакуленчук застрелил артиллерийского офицера Леонида Неупокоева, но сам был смертельно ранен старшим офицером Ипполитом Гиляровским.

Вакуленчука застрелили на панцирнике

После его гибели руководство восстания взял на себя Панас Матюшенко.

Панас Матюшенко

Матросы под его руководством захватили броненосец, убили нескольких офицеров и отправились в Одессу, где тогда продолжались массовые антиправительственные выступления. Восставшие надеялись на поддержку других кораблей, однако помощь не поступила.

Несмотря на это, "Потемкин" одиннадцать дней оставался в открытом море.

Призыв к миру и эмиграция

Во время 11-дневной одиссеи "Потемкина" Матюшенко проявил себя как настоящий лидер — решительный, смелый и уверенный в своей правоте. Он написал обращение "К угнетателям народа", которое начинал словами, перекликаясь с призывом Шевченко: "Опомнитесь, будьте люди!" (Ред. в укр. вар "Схаменіться, будьте люде!").

Когда корабль прибыл в румынский порт Констанца, он передал иностранным консулам два документа — "Ко всему цивилизованному миру" и "Ко всем европейским государствам", в которых объяснял суть восстания и требовал международной поддержки.

Команда броненосца попросила политического убежища. Царское правительство требовало выдать моряков как преступников, однако Румыния отказала.

После этого Матюшенко некоторое время жил в Бухаресте, где написал воспоминания "Матросы Черного моря" и способствовал созданию матросских комитетов и коммун в разных городах. Однако даже за границей его преследовали агенты российской полиции.

В марте 1906 года его арестовали в Констанце за революционную деятельность и решением Совета министров Румынии выслали из страны. Оттуда он переехал в Швейцарию, затем в США, а через некоторое время — во Францию. Из-за преследований полиции вынужден был бежать в Швейцарию.

Возврат и казнь

Несмотря на все, в июне 1907 года Матюшенко решил вернуться в Российскую империю. Его близкий друг Гнат Хоткевич пытался отговорить его от этого шага, но Панас остался верен своим убеждениям и желанию продолжить борьбу.

Игнат Хоткевич — близкий друг Панаса Матюшенко

Вскоре после возвращения он был арестован в Николаеве. Его перевезли на миноносцы в Севастополь под усиленной охраной.

В октябре 1907 года военный суд вынес приговор — смертная казнь через повешение. Прошение о помиловании Матюшенко подать отказался. Приговор ему зачитывали более часа, перечисляя все "преступления" против власти и армии.

Уже 2 ноября 1907 года в Севастополе приговор был исполнен.

