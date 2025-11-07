Удовольствие или болезнь? Почему коты устраивают хаос в квартире до и после туалета

Эта кошачья привычка имеет объяснение

Коты давно завоевали сердца людей, у многих украинцев есть котик дома. Некоторые повадки пушистиков остаются непонятными — например, почему они бегают после туалета.

Что нужно знать:

Привычка кошек безумно носиться после и перед туалетом сводит некоторых хозяев с ума

Эта склонность пушистиков имеет свое объяснение – эволюционное и биологическое

Однако иногда такие пробежки могут указывать на проблемы.

Есть несколько причин пробежек кошек после посещения лотка (обычно после дефекации). Их назвали на Facebook-странице Ветеринарной клиники Львов "Доктор Вет".

Инстинкт выживания. От диких предков современные коты унаследовали навык спрятать свои экскременты и немедленно скрыться. Цель заключалась в том, чтобы скрыть свой запах и убежать от хищников.

Кот

Чувство удовольствия. По мнению некоторых зоологов, во время стула у кошки возникает давление на блуждающий нерв, вызывающий на несколько секунд неконтролируемую эйфорию. В такие моменты кошка бегает в экстазе, как сумасшедшая.

Другие причины активного движения кошек после туалета

Такие действия пушистиков могут являться признаками болезней или проблем с лотком. Среди них ветеринары называют инфекции мочевыводящих путей, проблемы с почками или банально грязный лоток. Это может привести к чрезмерной двигательной активности после туалета.

Иногда кошки бегают перед тем, как сходить в туалет — почему

Иногда кошки носятся не только после, но и перед туалетом. Обычно это привычка домашних упитанных кошек, у которых мало движения и как следствие — запоры. Чтобы опорожниться, коты устраивают бег и прыжки.

