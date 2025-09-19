Кот-мажор из Одессы продемонстрировал, что такое настоящая роскошная жизнь (видео)

Кот из Одессы выбрал дорогой автомобиль для того, чтобы полежать

Коты нередко становятся героями забавных видео. В Одессе пушистик решил поспать на капоте BMW i8, который владелец оставил на улице.

Видео опубликовал один из местных Telegram-каналов. Кот явно ценитель роскошной жизни, так как выбрал недешевый и красивый автомобиль и пристроился с комфортом.

Теперь это его машина – подписали видео на канале

Кошки – настоящие мастера комфорта, они всегда найдут самое уютное место для отдыха. Это может быть коробка, солнечный луч на кровати или, как в этом случае, капот роскошного автомобиля. Их способность в любой ситуации выбрать лучшее для себя часто вызывает улыбку. Кажется, у кошек есть врожденное чувство собственной "элитности".

Один из них насмешил сеть тем, что решил проверить молочные продукты в магазине. Кот пристроился на прилавке с сырами и вызвал оживленное обсуждение в сети.

Однако жить в Одессе умеют не только кошки: раньше "Телеграф" рассказывал о голубе, который катался на крыше трамвая. Голубь устроился на крыше вагона, пока тот остановился на остановке. Когда началось движение, птица не взлетела, а поехала "с ветерком". Пернатый стал звездой сети.