Укр

Кот-мажор из Одессы продемонстрировал, что такое настоящая роскошная жизнь (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Одесский котик стал звездой сети
Одесский котик стал звездой сети. Фото Коллаж "Телеграф"

Кот из Одессы выбрал дорогой автомобиль для того, чтобы полежать

Коты нередко становятся героями забавных видео. В Одессе пушистик решил поспать на капоте BMW i8, который владелец оставил на улице.

Видео опубликовал один из местных Telegram-каналов. Кот явно ценитель роскошной жизни, так как выбрал недешевый и красивый автомобиль и пристроился с комфортом.

Теперь это его машина – подписали видео на канале

Кошки – настоящие мастера комфорта, они всегда найдут самое уютное место для отдыха. Это может быть коробка, солнечный луч на кровати или, как в этом случае, капот роскошного автомобиля. Их способность в любой ситуации выбрать лучшее для себя часто вызывает улыбку. Кажется, у кошек есть врожденное чувство собственной "элитности".

Один из них насмешил сеть тем, что решил проверить молочные продукты в магазине. Кот пристроился на прилавке с сырами и вызвал оживленное обсуждение в сети.

Однако жить в Одессе умеют не только кошки: раньше "Телеграф" рассказывал о голубе, который катался на крыше трамвая. Голубь устроился на крыше вагона, пока тот остановился на остановке. Когда началось движение, птица не взлетела, а поехала "с ветерком". Пернатый стал звездой сети.

Теги:
#Одесса #Кот #Видео #Курьез