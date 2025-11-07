Задоволення чи хвороба? Чому коти влаштовують хаос у квартирі до та після туалету

Ця котяча звичка має пояснення

Коти давно завоювали серця людей, багато українців мають котика вдома. Деякі звички пухнастиків залишаються незрозумілими — наприклад, чому вони бігають після туалету.

Що треба знати:

Звичка котів божевільно носитися після та перед туалетом зводить деяких господарів з розуму

Ця схильність пухнастиків має своє пояснення — еволюційне та біологічне

Проте інколи такі пробіжки можуть вказувати на проблеми

Є кілька причин пробіжок котів після відвідування лотка (зазвичай, після дефекації). Їх назвали на у Facebook-сторінці Ветеринарної клініки Львів "Доктор Вет".

Інстинкт виживання. Від диких предків сучасні коти успадкували навичку заховати свої екскременти та негайно втекти. Ціль була в тому, щоб заховати свій запах та втекти від хижаків.

Почуття задоволення. На думку деяких зоологів, під час випорожнення у кішки виникає тиск на блукаючий нерв, який на кілька секунд викликає неконтрольовану ейфорію. У такі моменти кішка в екстазі бігає, як божевільна.

Інші причини активного руху кішок після туалету

Такі дії пухнастиків можуть бути ознаками хвороб чи проблем з лотком. Серед них ветеринари називають інфекції сечовивідних шляхів, проблеми з нирками, або банально брудний лоток. Це може викликати надмірну рухову активність після туалету.

Інколи коти бігають перед тим, як сходити в туалет — чому

Часом коти носяться не лише після, але й перед туалетом. Зазвичай це є звичкою домашніх вгодованих котів, що мають мало руху і як наслідок — закрепи. Щоб випорожнитися, коти влаштовують біг та стрибки.

