Рус

Задоволення чи хвороба? Чому коти влаштовують хаос у квартирі до та після туалету

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Два кота
Два кота. Фото Колаж "Телеграф"

Ця котяча звичка має пояснення

Коти давно завоювали серця людей, багато українців мають котика вдома. Деякі звички пухнастиків залишаються незрозумілими — наприклад, чому вони бігають після туалету.

Що треба знати:

  • Звичка котів божевільно носитися після та перед туалетом зводить деяких господарів з розуму
  • Ця схильність пухнастиків має своє пояснення — еволюційне та біологічне
  • Проте інколи такі пробіжки можуть вказувати на проблеми

Є кілька причин пробіжок котів після відвідування лотка (зазвичай, після дефекації). Їх назвали на у Facebook-сторінці Ветеринарної клініки Львів "Доктор Вет".

Інстинкт виживання. Від диких предків сучасні коти успадкували навичку заховати свої екскременти та негайно втекти. Ціль була в тому, щоб заховати свій запах та втекти від хижаків.

Кіт
Кіт

Почуття задоволення. На думку деяких зоологів, під час випорожнення у кішки виникає тиск на блукаючий нерв, який на кілька секунд викликає неконтрольовану ейфорію. У такі моменти кішка в екстазі бігає, як божевільна.

Інші причини активного руху кішок після туалету

Такі дії пухнастиків можуть бути ознаками хвороб чи проблем з лотком. Серед них ветеринари називають інфекції сечовивідних шляхів, проблеми з нирками, або банально брудний лоток. Це може викликати надмірну рухову активність після туалету.

Інколи коти бігають перед тим, як сходити в туалет — чому

Часом коти носяться не лише після, але й перед туалетом. Зазвичай це є звичкою домашніх вгодованих котів, що мають мало руху і як наслідок — закрепи. Щоб випорожнитися, коти влаштовують біг та стрибки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому коти сплять калачиком та полюбляють тісні коробки.

Теги:
#Коти #Кішки #Домашні улюбленці